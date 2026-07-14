El mejor festival de música electrónica del mundo ficha a un DJ de Santiago

Todo amante de la música electrónica sabe que actuar en Tomorrowland es el gran sueño de cualquier DJ.

El festival belga, considerado el más importante del mundo dentro de la música electrónica, reúne cada verano a los mejores artistas del planeta y a cientos de miles de asistentes llegados de todos los puntos del mundo. Un escenario al que el DJ compostelano Kike Varela está cada vez más cerca de subirse.

Pero su relación con Tomorrowland no empieza aquí. Primero pudo vivir el festival como público, luego sonaron algunas de sus producciones, como Never Break Down o su remix de Micaela, en la radio oficial del festival. Pero la mayor de las alegrías llegó cuando referentes internacionales como Timmy Trumpet o Blasterjaxx incluyeron sus temas en sus sesiones sobre los escenarios del propio Tomorrowland.

Un paso más hacia Tomorrowland

Ahora ha llegado un nuevo reconocimiento que lo acerca al sueño de cualquier DJ.

Ha sido el propio artista compostelano quien ha confirmado su contratación oficial por parte del ecosistema de Tomorrowland para pinchar este jueves 16 de julio en las sesiones especiales de Tomorrowland Global Journey, dirigidas a los viajeros que se desplazan al festival belga, que tendrán lugar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. O lo que es lo mismo, el primer contacto de los asistentes con el universo Tomorrowland.

Se trata de un paso más en el gran sueño de Kike Varela: "Moitas ganas de disfrutar da experiencia e seguir dando pequenos pasos para un día cumplir o meu soño de pinchar no mellor festival do mundo", compartía a través de su cuenta de Instagram.

El compostelano ha aprovechado para agradecer la confianza depositada en él para formar parte de uno de los eventos musicales más importantes del mundo. "Moi orgulloso de que o mellor festival do mundo confíe en min e me contrate para formar parte do seu ecosistema ainda que non sexa no seu propio festival", confiesa.

Próximas actuaciones del DJ Kike Varela en Galicia

Paralelamente a su actuación en la sesión de Tomorrowland, Kike Varela afronta un verano lleno de actuaciones en diversos rincones de Galicia. En las próximas semanas pasará por citas como las siguientes:

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