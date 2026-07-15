Abre en Santiago la exposición itinerante conmemorativa del 800 aniversario de la Catedral de Toledo

Santiago alberga una exposición itinerante sobre el 800 aniversario de la Catedral de Toledo que reúne documentos originales, facsímiles y recursos gráficos en el Museo Diocesano, donde va a permanecer abierta dos meses.

'La Catedral de Toledo: Custodia de lo sublime'

La sacristía de San Martín Pinario es la primera sede de la exposición itinerante La Catedral de Toledo: Custodia de lo sublime, promovida por el Cabildo de la Catedral Primada con motivo del VIII Centenario del inicio de la construcción de la Catedral de dicha ciudad castellano-manchega.

Es una exposición, estructurada en seis bloques, compuesta por documentos originales, facsímiles y recursos gráficos. El contenido recorre ocho siglos de historia de la Catedral Primada desde una perspectiva patrimonial, artística y espiritual.

Intervenciones y sintonía

A la presentación ante la prensa, han acudido el deán de la Catedral de Santiago, Manuel Jesús Formoso; el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo; el comisario de la exposición y canónigo responsable de patrimonio de la Catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer Grenesche; el coordinador de la exposición, Andrés Sánchez-Clemente Ramos; y el canónigo de la Catedral de Santiago, Víctor Suárez, entre más asistentes.

El comisario de la exposición y canónigo responsable de patrimonio de la Catedral de Toledo, ha subrayado la unión entre la capital gallega y Toledo: "Esperamos que esta pequeña muestra sirva para estrechar aún más los lazos que unen a la catedral de Toledo con la Catedral de Santiago", ha recalcado Juan Miguel Ferrer Grenesche.

Tradición eclesial

El director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, ha reivindicado la necesidad de entender que presente y pasado se den la mano: "Las catedrales no se terminan nunca y no se puede entender la Catedral Primada de Toledo sin toda la tradición eclesial que la explica... El título de la muestra me encanta, 'La Catedral de Toledo: Custodia de lo sublime', porque las catedrales, incluso las pequeñas que sean, acaban siendo custodias de lo sublime, de lo mejor que en un lugar y en tiempo concreto se ha podido realizar para la alabanza de Dios, para la vida de la comunidad eclesial y para el mejor desarrollo también de la vida social de una comunidad... De ahí que demos las gracias por instalar en Santiago este primer memorial del octavo centenario de la Catedral de Toledo".

Mucho más que piedras

El deán de la Catedral de Santiago, Manuel Jesús Formoso, reiteró ese agradecimiento al hilo de esta muestra gestionada desde abril e instalada en Compostela "para que sirva de pequeño anzuelo para que la gente se anime a contemplar esa gran exposición que hay en Toledo sobre los 800 años de su Catedral".

Y el coordinador de la exposición ha hablado de la sintonía entre las ciudades protagonistas. "Deseo manifestar mi agradecimiento al Museo Diocesano y quiero expresar mi agradecimiento personal a Ramón Yzquierdo que ha estado trabajando todas estas semanas con nosotros para organizar esta muestra... Las catedrales se construyen de piedra pero también con otros elementos, intervienen personas, muebles y otros elementos... Las catedrales son espacios vivos y esta muestra se articula alrededor de paneles informativos con la idea de crear un diálogo entre las sedes de esta exposición, que comienza su itinerancia en Santiago y luego seguirá por Burgos y La Almudena, en Madrid", ha dicho Andrés Sánchez-Clemente Ramos.

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Horarios de visita

La exposición titulada La Catedral de Toledo: Custodia de lo sublime se puede visitarse hasta el próximo 15 de septiembre, como parte del recorrido de visita del Museo Diocesano con estos horarios: de martes a sábado de 10:00 horas a 14:00 h . y de 16:00 h. a 19:00 h. (cierra domingos, lunes y festivos), con hueco para visitas guiadas a las 12:30 h. y 16:30 horas con una tarifas general de 5 euros y entrada gratuita con cualquier modalidad de visita del Museo Catedra. A la muestra se accede por la Praza da Inmaculada, esquina con la Rúa da Moeda Vella.