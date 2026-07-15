Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago

Viajar desde Santiago a Melilla volverá a ser posible este verano sin necesidad de hacer escalas. Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha confirmado que mantendrá la conexión estacional entre ambas ciudades dentro de su programación especial para la temporada alta de verano.

Esta conexión forma parte del refuerzo estival que la compañía ha diseñado para verano: una amplia oferta de rutas especiales que se llevarán a cabo entre el 17 de julio y finales de agosto. La compañía incrementará frecuencias, pondrá en marcha nuevas conexiones y reforzará servicios en Baleares, Melilla, Canarias, la Península y varios destinos internacionales para facilitar la movilidad durante el verano.

Vuelos directos de Santiago a Melilla

Melilla volverá a ser uno de los puntos estratégicos de la programación estival de Air Nostrum.

En concreto, la conexión con Santiago empezará el 25 de julio con una frecuencia semanal, lo que conectará la capital gallega con la ciudad autónoma en los meses de mayor demanda turística.

Además de la conexión con Santiago -y de sus ocho conexiones habituales-, Melilla contará con rutas directas a Oviedo, Tenerife Norte y, como gran novedad, Valencia.

A estas rutas estivales, se suman los refuerzos programados en rutas ya consolidadas como son las que conectan con Barcelona, Gran Canaria y Mallorca, las cuales verán incrementadas su capacidad para atender la elevada demanda vacacional.

Con este programa especial de verano, Air Nostrum busca, según explican desde la aerolínea, reforzar la conectividad de los destinos turísticos españoles, facilitando los desplazamientos vacacionales y ampliando las opciones de viaje tanto para residentes como para visitantes durante los meses de máxima actividad del año