Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ApóstolRúa das RodasDavid SánchezMundial 2026Carreira Pedestre
instagram

Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago

La aerolínea mantendrá la conexión estacional entre ambas ciudades, que comenzará el 25 de julio con una frecuencia semanal

Archivo - Avión Air Nostrum

Archivo - Avión Air Nostrum / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucía Martínez

Lucía Martínez

Viajar desde Santiago a Melilla volverá a ser posible este verano sin necesidad de hacer escalas. Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha confirmado que mantendrá la conexión estacional entre ambas ciudades dentro de su programación especial para la temporada alta de verano.

Esta conexión forma parte del refuerzo estival que la compañía ha diseñado para verano: una amplia oferta de rutas especiales que se llevarán a cabo entre el 17 de julio y finales de agosto. La compañía incrementará frecuencias, pondrá en marcha nuevas conexiones y reforzará servicios en Baleares, Melilla, Canarias, la Península y varios destinos internacionales para facilitar la movilidad durante el verano.

Vuelos directos de Santiago a Melilla

Melilla volverá a ser uno de los puntos estratégicos de la programación estival de Air Nostrum.

En concreto, la conexión con Santiago empezará el 25 de julio con una frecuencia semanal, lo que conectará la capital gallega con la ciudad autónoma en los meses de mayor demanda turística.

Además de la conexión con Santiago -y de sus ocho conexiones habituales-, Melilla contará con rutas directas a Oviedo, Tenerife Norte y, como gran novedad, Valencia.

A estas rutas estivales, se suman los refuerzos programados en rutas ya consolidadas como son las que conectan con Barcelona, Gran Canaria y Mallorca, las cuales verán incrementadas su capacidad para atender la elevada demanda vacacional.

Noticias relacionadas y más

Con este programa especial de verano, Air Nostrum busca, según explican desde la aerolínea, reforzar la conectividad de los destinos turísticos españoles, facilitando los desplazamientos vacacionales y ampliando las opciones de viaje tanto para residentes como para visitantes durante los meses de máxima actividad del año

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  2. El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
  3. O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
  4. La respuesta de un barrio de Santiago al calor: 'Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca
  5. La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
  6. La cafetería de Santiago recomendada por Tamar Novas y 'Lonely Planet': un rincón bohemio con 83 años de historia
  7. La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
  8. Llegan las fiestas más internacionales de Compostela: 10 días, en lugar de 15, en aras de la 'calidad

Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago

Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago

Tregua en Santiago: los cuatro concejales no adscritos renuncian a la demanda contra el PSOE

Tregua en Santiago: los cuatro concejales no adscritos renuncian a la demanda contra el PSOE

Una conductora se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago

Una conductora se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago

Abre en Santiago la exposición itinerante conmemorativa del 800 aniversario de la Catedral de Toledo

Abre en Santiago la exposición itinerante conmemorativa del 800 aniversario de la Catedral de Toledo

Críticas a Raxoi por reducir en cinco días el programa de las fiestas grandes de Santiago: "É inexplicable"

'Noitear' lidera la agenda cultural de Santiago para este miércoles con la compañía de danza de Fran Sieira en el Gaiás

'Noitear' lidera la agenda cultural de Santiago para este miércoles con la compañía de danza de Fran Sieira en el Gaiás

Verea propón dedicar a praza da rúa da Espiñeira en Santa Marta ao artista Julio Ferreiro

Verea propón dedicar a praza da rúa da Espiñeira en Santa Marta ao artista Julio Ferreiro

De un pub de Santiago a actuar en el ciclo Atardecer no Gaiás: Maricarme dan un concierto este jueves

De un pub de Santiago a actuar en el ciclo Atardecer no Gaiás: Maricarme dan un concierto este jueves
Tracking Pixel Contents