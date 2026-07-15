Tregua en Santiago: los cuatro concejales no adscritos renuncian a la demanda contra el PSOE por su expulsión para centrarse en su proyecto político

Los cuatro concejales no adscritos de la corporación de Santiago de Compostela, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Milagros Castro y Marta Álvarez, entierran por el momento el hacha de guerra contra el que fue su partido, el PSOE, al renunciar a su demanda judicial contra que habían presentado por su expulsión. Los cuatro firman un escrito presentado en el juzgado en el que desisten del proceso judicial, una decisión que adoptan para poder centrarse en su proyecto electoral, ya que se presentarán con cantidatura propia a las municipales de 2027.

Rosón, Muíños, Castro y Marta Álvarez habían iniciado un proceso en la contra la formación en la justicia ordinaria a través del que pedían que se anulase su expulsión del partido al entender que había sido irregular. Un procedimiento del que han acordado desistir, como así han trasladado al juzgado a través de un escrito con fecha del 13 de julio.

La decisión no es gratuita ya que se adopta poco después de anunciar que concurrirán a las próximas elecciones municipales a través de un proyecto propio que tiene a Mercedes Rosón como cabeza de lista y que ya va cobrando forma. Al entender que este proyecto "propio, libre, de progreso y centrado en Santiago" es ahora la prioridad, ven "coherente" poner fin a este proceso en el que se pedía la reincorporación al PSOE.

De este modo, señalan que ahora se centrarán en "construir una alternativa de gobierno real de la mano de los vecinos y vecinas" y dejan un proceso en el que, conforme recuerdan, estaban citadas a declarar como testigos personas como el secretario de Organización, Santos Cerdán, que fue firmante de la expulsión, o los ediles que hoy integran el grupo municipal socialista.

El PSOE celebra la decisión: "Se demuestra que actuamos de forma escrupulosa"

La decisión de los ediles no adscritos también supone en cierto modo un alivio para el PSOE, ya que evita en pleno ambiente preelectoral un desfile de cargos por los juzgados y reavivar un conflicto interno que dañó mucho la imagen del partido a nivel local.

Además, fuentes socialistas ven reforzado con este fin de la vía judicial su actuación. "El PSOE actuó de forma escrupulosa", destacan, avalando así que la expulsión de los concejales "se hizo acorde a la normativa", razón por la que entiende que ahora desisten en su denuncia.

Y es que, en base a la experiencia de casos similares, no es habitual que la justicia ordinaria entre en cuestiones internas de un partido político, por lo que el horizonte judicial de la demanda tampoco era muy nítido para sus impulsores. De hecho, tanto la Audiencia Provincial como el propio juzgado de primera instancia rechazaron la petición de medidas cautelares para anular su expulsión y mantener su condición de adscritos al Grupo Municipal Socialista en el consistorio local mientras se resolvía la demanda principal.

Nueva ejecutiva del PSOE de Santiago presentada hace un año, tras el conflicto / ECG

Tregua a las puertas de las elecciones tras dos años de tensión

La renuncia a la demanda contra la expulsión y el fin de la vía judicial supone en cierto modo una tregua en un conflito interno que estalló en junio de 2024, cuando los seis concejales del grupo municipal votaron en el pleno a favor de una ordenanza sobre las viviendas turísticas en contra de la decisión marcada por la dirección local, que optaba por la abstención.

Aquella sesión plenaria fue el detonante que hizo saltar por los aires a un grupo donde llevaba tiempo larvándose la guerra. Desde aquel momento hace ahora dos años, la situación no hizo más que empeorar. El incendio se apagó con gasolina y la situación acabó derivando en la expulsión definitiva de los cuatro concejales de Santiago el 18 de febrero de 2025. Entonces, los no adscritos fueron estirando los procesos al máximo, pero finalmente acabaron fuera del partido, donde continúan hoy.

La proximidad de las elecciones locales, a menos de un año, tiene mucho que ver en la decisión de no seguir alargando un enfrentamiento y una crisis política que no beneficiaría ni al PSOE ni a los expulsados, ya que centraría la agenda política en el propio conflicto interno en lugar de hablar de los problemas de Santiago. Ni no adscritos ni PSOE quieren desangrarse a cámara lenta, por capítulos, con un proceso judicial que a estas alturas poco podría resolver más allá del orgullo.