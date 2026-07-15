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Un conductor se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago

En el siniestro, ocurrido en torno a las 04:00 horas de este miércoles, su vehículo cayó desde el paso elevado de la SC-20 a la rúa Polonia

Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil en un siniestro vial

Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil en un siniestro vial / LOC

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David Suárez

Santiago de Compostela

Noche accidentada en la capital de Galicia. Un conductor que se dio a la fuga esta madrugada por el periférico de Santiago ha terminado sufriendo un aparatoso accidente después de escapar de la Guardia Civilcuando los agentes quisieron darle el alto. Su coche cayó desde el paso elevado de la SC-20 a la rúa Polonia, calle que da acceso al polígono de Costa Vella.

Fuentes consultadas de los Bomberos de Santiago por EL CORREO GALLEGO -que acudieron posteriormente al lugar del siniestro para limpiar la calzada- confirman a este diario que "se trataba de una persona que escapaba de la Guardia Civil y se estrelló en el polígono de Costa Vella".

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Del mismo modo, estas mismas fuentes relatan que fueron avisados por una salida de vía en la SC-20 en torno a las 04:30 horas, pero que cuando llegaron al punto se toparon con que el vehículo había caído desde el periférico a la rúa Polonia: "Se calló de la SC-20 al polígono de Costa Vella y terminó en la rúa Polonia", explican. Por el momento se desconoce el alcance de las heridas de este hombre que conducía un Renault Megane.

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