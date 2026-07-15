Críticas a Raxoi por reducir en cinco días el programa de las fiestas grandes de Santiago: "É inexplicable"

"Inexplicable". Así calificó este miércoles el concelleiro no adscrito de Santiago Gonzalo Muíños la decisión del gobierno local de reducir la duración de las Festas do Apóstolo 2026, que este año pasarán de quince a diez días de programación. El edil lamentó especialmente que "se prescinda por completo dos concertos no parque de Galeras", una cita, dijo, "plenamente consolidada que servía como escaparate para o talento emerxente e como motor de dinamización fóra do casco histórico".

"Que as festas do Apóstolo se reduzan de 15 a 10 días é unha noticia inexplicable, máis cando o Concello non está executando obra pública con fondos propios nin lle paga aos provedores en tempo", indicó Muíños, quien advirtió que "as contas municipais non xustifican esta tesoira". "Non se entende moi ben onde están os cartos", incidió.

Para el concejal no adscrito, "a eliminación do escenario de Galeras supón unha nova triste que bota por terra un proxecto de éxito iniciado hai catro anos", con el propio Muíños como edil de Festas. "Tratábase dunha cita xa consolidada desde que no 2022 a puxemos en marcha como unha oportunidade de deslocalizar as Festas do Apóstolo e como unha xanela para a nova música galega e a música emerxente", señaló el edil no adscrito, que destaca el éxito de este formato de conciertos: "Por este espazo pasaron nos últimos anos artistas que hoxe moven grandes públicos como Sexy Zebras, Grande Amore, Luis Fercán, Catuxa Salom ou The Rapants, que, catro anos despois de pasar por Galeras, vemos como van pechar as festas cun concerto de máxima relevancia na Quintana".

Muíños considera que "o goberno local debe explicar porque se elimina esta parte da programación, que tanto éxito colleitou". "Os propios hostaleiros de Galeras están a preguntar con preocupación polo futuro duns concertos que enchían de vida a zona e que serviron de plataforma de lanzamento para artistas hoxe totalmente consolidados no panorama musical galego", incide el edil no adscrito.

Las Festas do Apóstolo 2026, que arrancarán el miércoles 22 de julio y se prolongarán hasta el día 31, tendrán un presupuesto cercano a los 900.000 euros, precisó este martes la concejala Pilar Lueiro durante la presentación del programa, que se reduce en cinco días, indicaron desde Raxoi, para priorizar la "calidad" de las popuestas y ofrecer "más programación" durante los meses de verano.

La Real Filharmonía de Galicia inaugurará las fiestas el día 22, dando paso en el mismo escenario al reggae del londinense Julian Marley el día 23. En la víspera del día grande, el 24, actuará Lila Downs y la mezcla pop-tradicional gallega latinoamericana de Belém Tajes.

Atracciones

Con respecto a las atracciones, estarán disponibles del 19 de julio al 2 de agosto en la Alameda y contarán con un horario inclusivo sin ruido los días 21, 28 y 29 de 17.00 a 19.00 horas de la tarde. También allí estará situado el Punto Lila el 22 y el 31 de julio de 20.00 a 1.00 horas de la mañana.

Vuelve el espectáculo de luces

Uno de los principales atractivos de las fiestas será la vuelta del espectáculo de luces, que se realizó por última vez antes de la pandemia. Este se proyectará sobre la fachada del Pazo de Raxoi durante tres noches consecutivas.

La primera será en la madrugada del 24 al 25, cuando se podrá ver desde las 00.00 hasta las 02.00 horas. Cada pase durará nueve minutos y serán repetidos en intervalos de 15. Los días 25 y 26 arrancará una hora antes, a las 23.00, y terminará a las 01.00 horas.

Noticias relacionadas

Asimismo, habrá fuegos artificiales los días 24 y 31, y se tirarán desde tres puntos: la Alameda, Cidade da Cultura y el Parque de Carlomagno, en Fontiñas. El espectáculo comenzará a las 23.30 horas y tendrá una duración mínima de 18 minutos.