La hamburguesería compostelana con una de las mejores burgers de España abre un nuevo local para el verano

Después de conquistar Santiago de Compostela y convertirse en una de las grandes referencias gastronómicas del país, Flaco ha iniciado una nueva aventura lejos de la capital gallega.

La hamburguesería fundada por Gonzalo Pose y Vanesa García, que este año se hizo con el segundo puesto en el Campeonato de España de Hamburguesas con su burger 'La Flaquita' y fue incluida entre las 101 mejores hamburgueserías del mundo, ha abierto Flaco Veranito, un nuevo espacio con el que trasladan su buen hacer al verano.

Ubicado en San Vicente do Mar (Plaza de San Ero, 3), a escasos metros de la playa y del Náutico, el nuevo establecimiento solo permanecerá abierto durante los meses de verano antes de que el equipo vuelva a Santiago.

Flaquita, de Flaco / Campeonato de hamburguesas

Burgers en bañador y chanclas

En una entrevista concedida a FARO DE VIGO, del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO, Pose reconocía que la idea de abrir en O Grove llevaba ya un tiempo rondando en sus cabezas.

Siendo ambos hostaleros habituales de la zona durante el verano, la idea cobró forma tras asistir a un concierto en el Náutico, donde comprobaron que encontrar un sitio para cenar era complicado. Una idea que acabó convirtiéndose en realidad y que vivirá, durante el mes de agosto su máximo apogeo.

Y es que, aprovechando que la actividad baja durante este mes en Santiago, el equipo cerrará temporalmente el local de la capital gallega para dar descanso a la plantilla y concentrar todos sus esfuerzos en Flaco Veranito.

La misma esencia, pero junto al mar

Para los que ya conocen el local compostelano (Rúa da Concepción Arenal, 8), encontrarán en O Grove la misma esencia que ha convertido a Flaco en un auténtico fenómeno gastronómico.

El rojo vuelve a ser el color protagonista del espacio que sigue una clara inspiración industrial con toques veraniegos, como las dos sillas de playa situadas en el escaparate de la entrada.

Interior del local Flaco en Santiago / Lucía Martínez

La cocina, completamente abierta, permite a los clientes seguir en directo la elaboración de cada hamburguesa.

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A ello se suma una carta reducida -centrada en los productos que han dado fama al local-, y un formato pensado tanto para llevar como para disfrutar en el propio local o en su amplia terraza, perfecta para alargar las noches de verano. La pregunta ahora es inevitable: ¿ya has probado Flaco Veranito?