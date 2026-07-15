Lavacolla no despega: pierde un 10% de pasajeros en junio

El Aeropuerto de Santiago continúa sin recuperar el pulso tras las obras de renovación de su pista. La terminal compostelana registró 277.649 pasajeros durante el pasado mes de junio, lo que supone un descenso del 10,5 % respecto al mismo mes de 2025, convirtiéndose en el aeropuerto gallego con la mayor caída de viajeros, según los datos difundidos ayer por Aena.

La infraestructura reabrió el pasado 28 de mayo, después de permanecer 35 días cerrada para ejecutar las obras de renovación de la pista. Sin embargo, la recuperación de la operativa y la ampliación de la oferta de vuelos no han sido suficientes, por el momento, para revertir la línea negativa de los últimos meses.

En junio, Lavacolla gestionó además 2.105 movimientos de aeronaves y 286 toneladas de mercancías, consolidándose como el principal aeropuerto de Galicia tanto en número de viajeros como en volumen de carga. Pese a ello, la evolución del tráfico quedó por debajo de la registrada hace un año.

Balance negativo en los tres aeropuertos gallegos

El comportamiento de Santiago lastró el balance del conjunto de los aeropuertos gallegos, que sumaron 479.430 pasajeros en junio, un 6,8 % menos que en el mismo mes de 2025. En el acumulado del primer semestre, la caída alcanza el 17,5%, una evolución condicionada en buena medida por el cierre temporal de Lavacolla para acometer la modernización de su pista.

El aeropuerto coruñés de Alvedro registró en junio 107.799 pasajeros (un 1,5 % menos que un año atrás), 1.634 movimientos de aeronaves y cerca de una tonelada de mercancías. Por su parte, Peinador registró en junio un total de 93.982 pasajeros (un 0,5 % menos), 1.213 aeronaves y 21 toneladas de carga.