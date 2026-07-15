Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago

El Partido Socialista de Santiago está de luto por la muerte a los 68 años de edad de Alfonso Tourís Nogueira, un afiliado con más de dos décadas de militancia y que llegó a dirigir la agrupación local casi tres años, entre 2015 y 2018, en un momento especialmente delicado para el partido en la capital.

Natural de Vilanova de Arousa, cursó sus estudios de la rama sanitaria en la Universidad de Santiago (USC), donde ejerció como enfermero muchos años en el Hospital Provincial de Conxo. Desde el año 2015 pasó a ejercer en el centro de salud de Valga hasta su retiro. Llevaba unos años luchando contra el cáncer.

Aunque era muy conocido en la capital por su labor sanitaria y también por su actividad sindical en UGT, la figura pública de Alfonso Tourís dio un gran salto en el año 2015 cuando se convirtió en el nuevo secretario general de la agrupación local del PSdeG-PSOE de Santiago, partido en el que empezó a militar en 2003.

Entró en enero de 2015 en la dirección local de la mano de María Gómez Bugallo, que lo situó al frente del área de salud. Tras las elecciones municipales de mayo, en las que el candidato Paco Reyes sufrió un importante batacazo electoral en una lista en la que iba el propio Tourís, se abrió una crisis interna que acabó con una gestora y la elección de una nueva dirección local en una asamblea. En ella, Alfonso Tourís se impuso por 134 votos a 94 a Mercedes Rosón, aunque con cierta polémica y tensión por una serie de cuestiones formales.

Una etapa difícil para el PSOE de Santiago tras el batacazo electoral

Fue un periodo convulso para el PSOE de Santiago, un mandato en el que gobernó Martiño Noriega y que dejó muchas heridas internas por las primarias preelectorales entre Reyes y Rosón. En ese tiempo, Alfonso Tourís asumió las riendas tratando de calmar los ánimos, algo que encajaba muy bien con su carácter.

"Era muy buena persona, muy asequible y sobre todo muy conciliador, tratando de poner siempre a todo el mundo de acuerdo", recordaban sus compañeros este mismo miércoles. Todos coincidían en destacar una característica por encima de todas: su poco afán de protagonismo y su nula ambición política. Jamás fue concejal ni tuvo aspiraciones. "Echó una mano donde se lo pidieron y cuando se lo pidieron". Pertenecía a la corriente interna Izquierda Socialista.

Tourís llevó el PSOE local hasta que en 2018 lo sustituyó Mila Castro como secretaria general, antes del regreso de Bugallo en 2019, que significó la recuperación de la alcaldía para los socialistas compostelanos, un éxito electoral en el que tuvo mucho que ver la capacidad de Tourís de no apagar el fuego con gasolina en su etapa de transición.

Cuando dio un paso atrás desapareció de los focos y rara vez volvió a ellos. Participó simbólicamente cerrando la lista del PSOE de Touro en las elecciones de 2023 encabezadas por la que es su pareja, Gema López. También apareció como firmante de un manififesto de apoyo a los ediles no adscritos de Santiago, en la reciente crisis interna del partido, lo que para muchos lo situaba en el sector crítico con la actual dirección.

Iglesia de Santa María de Caleiro / Iñaki Abella

Funeral este viernes a las 11.30 horas en Santa María de Caleiro

Padre de un hijo y dos hijas y abuelo, los restos de Alfonso Tourís Nogueira se velan en el tanatorio Santa María de Vilanova de Arousa. Desde allí saldrá el viernes a las 11.30 horas para la iglesia parroquial de Santa María de Caleiro, donde se celebrará un funeral. Después, será enterrado en la intimidad familiar.