'Noitear' lidera la agenda cultural de Santiago para este miércoles con la compañía de danza de Fran Sieira en el Gaiás

La primera edición de Noitear lidera la agenda cultural de Santiago para este miércoles 15 de julio con la compañía de danza de Fran Sieira en el Gaiás junto a otras dos propuestas, con entrada libre en la Cidade da Cultura.

Tres propuestas deprestigio

La Cidade da Cultura alberga este miércoles una jornada especial llamada Noitear, propuesta de entrada libre donde convergen danza, acrobacias, música y teatro físico en un programa con los exteriores del Gaiás como gran escenario. La compañía catalana La Corcoles abre el programa a las 20.30 horas de la noche con Carena, una pieza de circo contemporáneo.

La prestigiosa compañía neerlandesa Panama Pictures presenta en el Gaiás su aclamado Into thin air, una creación en la que danza y acrobacia se funden en una estética híbrida y cinematográfica.

Y la despedida de este Noitear llegará de la mano de Fran Sieira Compañía de Danza, con un pase muy especial de Ceibe, que dialogará de manera directa con el entorno arquitectónico del Gaiás. Una propuesta que ahonda en la danza gallega contemporánea desde una perspectiva renovadora, virtuosa y profundamente conectada con la tradición.

Cine y conciertos

Por otro lado, a las 19.55 horas de este miércoles, en el cine Numax, el director asturiano Pablo Casanueva presenta Luna, filme donde «lleva a cabo un proceso de investigación en la memoria de su familia que fue casi exterminada durante la Guerra Civil y el franquismo», según detallan desde el área organizadora de esta cita que tiene formato de coloquio, con entradas desde 4 euros.

Y a nivel de conciertos, Palo Domado ofrecen un concierto indie pop en el hotel NH Collection, a las 21 horas, con entrada libre: Y el pub Rock Café O Cum alberga, a las 21:30 horas, el último concierto de la presente temporada con una actuación llamada Amigos del Blues, con Fon Botana, David Tato y Alfonso Espiño, entre más personas invitadas.

La Banda Municipal actúa en Praterías

Además, la Banda Municipal de Música de Santiago da un concierto a las 20 horas en la Praza das Praterías, bajo la dirección de Casiano Mouriño, subdirector de la formación, y que suele alternarse en este ciclo estival con entrega cada semana con el director titular, David Fiuza. El programa de hoy explora la conexión entre la música popular y la creación sinfónica a través de un repertorio inspirado en las tradiciones y danzas.

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