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Apóstolo 2026

Festas do Apóstolo: o Torneo da Chave celebrarase esta fin de semana pese a non estar no programa

O cartel deste ano non recolle, por primeira vez en 48 anos, o clásico torneo da Chave

Celebrarase os días 17 e 18 de xullo

Torneo da Chave na Ascensión 2026.

Torneo da Chave na Ascensión 2026. / Jesús Prieto

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Saínza Seoane

O programa das Festas do Apóstolo 2026 é diferente aos dos anos anteriores. As datas das festas reducíronse e, coma consecuencia, algunhas actividades foron excluídas da programación. É o caso do Torneo da Chave, que por primeira vez en 48 anos non estará incluído nas festas do Apóstolo.

A días do comezo das festas, Jose Puente, o presidente da Asociación de Xogadores de Chave, comezou a recibir chamadas de participantes e xogadores do torneo preocupados pola celebración deste, xa que non aparecía no programa do Apóstolo coma en edicións anteriores.

O directivo aclarou que a ausencia do Torneo da Chave na previsión das Festas do Apóstolo é froito dun malentendido co Concello cando foi datalo. "Sabemos que foi un malentendido, pero perxudícanos bastante", aseguraba Jose Puente, pois temen que menos xente acuda á cita porque non saiban que se vai celebrar. O torneo celebrarase esta fin de semana, o venres 17 e sábado 18, días antes da inauguración da semana de festas. A confusión apareceu no momento no que se definiu o día, xa que nin a asociación nin o Concello tiveron en conta a variación das datas do Apóstolo respecto a anos anteriores, por iso o torneo non forma parte da programación das festas. O demais segue coma edicións anteriores, o Concello de Santiago é o patrocinador do encontro e seguerá sendo no parque da Alameda.

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Malia os malentendidos, o Torneo da Chave segue segundo o plantexado. Comezará o próximo venres 17 ás 19:00 coa categoría femenina e ás 20:30 coa categoría masculina. A segunda xornada do torneo tamén terá lugar na Alameda a partir das 17:00. As inscricións seguen abertas, calquera que quera participar simplemente terá que personarse na Alameda coa súa parella antes de que comece o torneo. Por iso, pese a estar fóra da programación oficial das festas do Apóstolo, celebrarase unha nova edición do Torneo de Chave.

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