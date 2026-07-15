Vecinos critican el cierre de la rúa das Rodas por obras con escasa información previa: "Nos encontramos con el pastel"

El cierre total de la rúa das Rodas, iniciado este martes para construir un nuevo paso de peatones elevado, ha sorprendido a buena parte de los vecinos y trabajadores de la zona. Aunque el Concello de Santiago aclara haber avisado a través de los canales habituales —web y redes sociales—, las primeras horas de las obras han estado marcadas por las críticas a la falta de información previa y por las dudas sobre las consecuencias para el tráfico, los garajes y los negocios.

Rúa das Rodas cortada por obras / Javier Rosende Novo

La actuación, prevista para terminar a finales de agosto, afecta al tramo situado entre Porta do Camiño, en sentido ascendente, y el cruce de San Roque con Valle-Inclán, en sentido descendente. Durante las próximas semanas, Valle-Inclán funcionará como vía de doble sentido y contará con semáforos provisionales para regular el paso alternativo de vehículos.

A este respecto, residentes del área denuncian la ausencia de cartelería informativa, circunstancia de la que tiene constancia el Concello. "Pedimos desculpas, subsanaremos este extremo e animamos á veciñanza a que comunique as incidencias polas canles habituais".

"Duración excesiva"

Dos vecinos y transeúntes habituales de la zona, Antonio Pita y Lois Rey, consideran que el corte afecta a un punto especialmente sensible para la circulación compostelana. “Es una arteria de la ciudad. Por aquí suben y bajan todos los autobuses y forma parte de la vía de comunicación para ir hacia el hospital”, explican.

Antonio Pita y Lois Rey, vecinos de la ciudad / Eladio Lois

Ambos califican de “excesiva” la duración prevista y muestran sus dudas sobre el cumplimiento del calendario. “El tema es si acaban en agosto, porque aquí siempre dicen que acaban en agosto. Puede ser septiembre o más”, advierten.

Más contundente se muestra José Manuel Ferreiro, trabajador de la zona, quien asegura que el inicio de los trabajos se produjo prácticamente sin aviso. “Esto va a ser un descontrol total porque hubo poca planificación y poca información previa. Llegaron ayer, pusieron todo de repente y la gente que trabajamos aquí no tuvimos tiempo para buscar alternativas para aparcar”, critica.

Ferreiro cuestiona además el funcionamiento futuro del paso, especialmente por las dificultades que ya encuentran los autobuses para realizar algunos giros. “Va a ser muy complicado. No sé si lo estudiaron lo suficiente, pero esto no está bien programado y la información a la gente que trabajamos aquí ha sido inexistente”, sostiene.

Defensa de una "obra esencial"

Entre los comerciantes existe una visión algo más favorable sobre el fondo de la actuación. Katia Mera, responsable de un establecimiento próximo, reconoce que pudo existir “falta de información”, aunque considera que la construcción del paso de peatones es necesaria por la presencia de una escuela infantil y por el elevado número de peregrinos y peatones que cruzan por este punto.

Regulación del tráfico en la zona / Santiago Esturao

“Las obras son esenciales y prioritarias. Es verdad que podrían haber colocado carteles o algún aviso informativo con más tiempo, pero siempre causan incomodidades y hay que hacerlas”, señala.

En su caso, no cree que el corte vaya a impedir el reparto de mercancías, ya que los transportistas pueden detenerse en las zonas de carga y descarga próximas y completar el recorrido con carretillas. Aun así, admite que la pérdida temporal de plazas de estacionamiento se notará en un entorno en el que ya resulta complicado encontrar sitio.

“Después ya se verá cómo funciona. El problema es que dicen finales de agosto y las obras ya sabemos cómo son: finales de agosto puede convertirse perfectamente en finales de septiembre”, añade.

“Nos encontramos con el pastel”

Las mayores dificultades las están sufriendo algunos residentes con garaje en el entorno. Sara Iglesias, jubilada, se encontraba este martes junto a su hija descargando la compra en las inmediaciones porque no podía acceder con normalidad al aparcamiento de su vivienda.

La vecina considera que el paso elevado puede romper la estética de una de las entradas a la zona monumental y plantea que se podrían haber estudiado otras alternativas de acceso vinculadas a la escuela infantil. “Aquí tenemos todo el tráfico y los autobuses. Es un punto de entrada a la zona monumental y no pensamos que sea el lugar adecuado”, afirma.

Asimismo, asegura que un desplazamiento que habitualmente realiza en cinco minutos le llevó más de media hora debido a los desvíos. También teme que las restricciones compliquen las entregas a los establecimientos hosteleros del casco histórico, que concentran buena parte de sus operaciones de carga y descarga durante las primeras horas de la mañana.

“El lunes por la noche vimos un cartel que decía que no se podía pasar a partir de hoy, pero no tuvimos ninguna notificación. Nos encontramos con el pastel”, lamenta.

“Si nos hubieran avisado antes, habríamos comprado estas cosas con antelación. Ahora, cuando haces una compra grande o te la traen a domicilio, no sabemos cómo se va a hacer”, puntualiza.

Pese a las críticas, el cierre permanecerá previsiblemente activo durante las próximas seis semanas. Hasta entonces, vecinos, trabajadores, transportistas y conductores deberán adaptarse a un itinerario alternativo que afronta ahora su primera prueba real en uno de los principales accesos al casco histórico de Santiago. En cualquier caso, el Concello recuerda que cualquier incidencia derivada de esta actuación puede comunicarse a través de las vías habituales-