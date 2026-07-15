MÚSICA
WOS Festival anuncia las primeras confirmaciones de su edición 2026 en Santiago
Celebra su novena edición del 11 al 13 de septiembre, con un cartel que tiene un día menos que en la pasada edición
WOS, festival de Santiago centrado en la música electrónica, anuncia las primeras confirmaciones de su cartel. Celebra su novena edición del 11 al 13 de septiembre. El WOS se define como una apuesta "por la creación contemporánea y por el diálogo entre música, arquitectura y patrimonio".
Nombres propios
El primer avance de la programación del WOS 2026 reúne 16 proyectos: "siete conciertos audiovisuales, cinco estrenos en España, un estreno mundial y la presentación de los nuevos discos de Ana Roxanne, Juli Deák y Shackleton", detallan desde la organización, cosa de la promotora Work On Sunday, dirigida por Iván Arias.
Cartel inicial
WOS 2026 anuncia esta tacada de confirmaciones del avance de su cartel: Ana Roxanne (live)*, Blood of Aza (hybrid AV)***, Eerie Enterprise (Piezo & upsammy) (live), gyrofield (DJ), JASSS (DJ), Jokkoo Collective presents Organic Intelligence (live AV), Juli Deák (live)*, Lee Gamble (DJ), Mor Elian (DJ), Paul Jebanasam presents mātr (live AV)**, Polygonia (live), Shackleton (live)*, Slikback feat. maltdisney & Tasya present Friction (live AV)**, Space Afrika (live AV)**, Visible Cloaks (live AV)** y Yu Su presents Foundry (live AV)**.
El símbolo * define la presentación en España de un nuevo álbum; ** la del estreno en España de un concierto audiovisual; y *** la del estreno mundial de concierto audiovisual.
Entradas
Hay abonos a la venta para el WOS 2026 desde 80 euros (72 euros con carnet joven) pero todavía no están disponibles las entradas diarias para cada una de las tres jornadas, una menos que en la pasada edición, la de 2025 y al de su regerso tars cancelarse en 2024.
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