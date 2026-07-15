Xornalismo y Óptica e Optometría encabezan las notas de corte de los grados que aún admiten estudiantes en Santiago

Que un grado siga ofreciendo opciones de acceso en el proceso de admisión no significa necesariamente que tenga una nota de corte baja. De hecho, las dos titulaciones del campus de Santiago de la USC con las notas más altas entre las quince que todavía admiten estudiantes son Xornalismo, con un 9,288, y Óptica e Optometría, que alcanza un 9,642.

Por detrás se sitúan Pedagoxía, con una nota de corte de 8,596, y Administración e Dirección de Empresas (ADE), con 7,650. El resto de los grados presentan notas de corte comprendidas entre el 5 y el 7. Es el caso de Filoloxía Clásica (6,658), Historia da Arte (5,500), Lingua e Literatura Galegas (5,420), Lingua e Literatura Españolas (5,122), Relacións Laborais e Recursos Humanos (5,180), Traballo Social (5,058), Xeografía e Ordenación do Territorio (5,034) y de los grados en Ciencia Política e da Administración, Economía, Lingua e Literatura Inglesas y Lingua e Literatura Modernas, todos ellos con una nota de corte de 5,000.

Este martes 14 de julio tuvo lugar el segundo llamamiento de matrícula de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), tras el que quedaron cerrados 28 grados y dobles grados de la USC. Estas titulaciones se suman a Medicina, que fue la única del Sistema Universitario de Galicia en agotar sus plazas en el primer llamamiento, celebrado el pasado 8 de julio.

Los estudiantes admitidos en esta segunda adjudicación disponen de este miércoles 15 y jueves 16 de julio para formalizar su matrícula.

Próximos llamamientos de la CIUG

El proceso de admisión continuará con nuevos llamamientos durante las próximas semanas. El tercero tendrá lugar el 21 de julio, con matrícula los días 22 y 23; el cuarto se celebrará el 24 de julio, con plazo de matrícula los días 25 y 26; el quinto será el 29 de julio, con matrícula los días 30 y 31; y el sexto y último de la convocatoria ordinaria llegará el 2 de septiembre, con matrícula los días 3 y 4.

Tras estos seis llamamientos, la CIUG abrirá nuevas convocatorias para cubrir las plazas vacantes que puedan quedar en las titulaciones del Sistema Universitario de Galicia durante los meses de septiembre y octubre.