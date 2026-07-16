Adiós a la joya de las tintorerías de Santiago: cierra sus puertas tras casi 50 años en el Ensanche

Adiós a la joya de las tintorerías de Santiago: Zafiro cierra sus puertas tras 48 años en el Ensanche. El local ubicado en la rúa Frei Rosendo Salvado, en el número 13, muestra en su fachada un cartel con las siguientes palabras: «Se traspasa por jubilación».

El comercio, que lleva casi 50 años abierto —48 años para ser exactos — cerrará sus puertas el próximo 23 de julio por la jubilación de su empleada, que lleva el comercio desde casi sus inicios.

Zafiro es uno de los pocos establecimientos especializados en limpieza en seco, lavado y planchado del Ensanche compostelano, por lo que su cierre dejaría al sector colgando entre cuerdas flojas. Actualmente en el Ensanche quedan cuatro tintorerías en pie: una ubicada en la avenida Romero Donallo, otra en la rúa de San Pedro de Mezonzo, otra en la rúa do Hórreo y la última en la calle de Fernando III el Santo.

El cierre de Zafiro muestra una situación alarmante para los comercios del Ensanche compostelano, ya que, los altos alquileres y el auge del comercio electrónico explican la elevada cifra de bajos comerciales sin actividad en la zona. Las calles del Ensanche muestran cada vez más locales con persianas bajas, carteles de alquiler o traspaso y negocios históricos que no encontraron relevo para sus comercios.

Los datos más recientes facilitados por el Concello —correspondientes al año 2023— reflejaban 553 establecimientos inactivos: 120 de ellos nunca habían tenido uso. El propio informe incluye bajo esa categoría locales de uso comercial en sentido amplio, no solo tiendas tradicionales, por lo que, entran actividades muy diversas como alojamiento y restauración, alimentación, ópticas, clínicas, farmacias, oficinas, peluquerías y otros servicios.

Por el momento, el establecimiento cesará su actividad el 23 de julio. El local queda disponible para traspaso, aunque por el momento no existe relevo.