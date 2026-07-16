Los bastones de los peregrinos tendrán una nueva vida gracias a "Andanzas de un Bordón"

Este jueves se ha presentado en San Martín Pinario la nueva campaña "Andanzas de un Bordón". Camino Francés Federación, Correos y la Hospedería San Martín Pinario se aúnan para alargar la vida útil de los bastones de los peregrinos. El proyecto comenzará dentro de 15 días y cuenta con 200 bastones para su pistoletazo de salida.

La iniciativa surge de la necesidad de ponerle remedio a un problema: la cantidad de bastones que los peregrinos abandonan una vez terminan el camino. Cada día, decenas de viajeros dejan sus bastones en San Martín Pinario, Correos, en el aeropuerto..., y en más lugares de Santiago. En palabras de Miguel Pérez, Presidente de Camino Francés Federación, "Esta campaña es el inicio de un proceso en el que trataremos de solventar más problemas". Cuando a los peregrinos les llega el momento de volver a casa, los bordones no pueden ir con el equipaje de mano, por los que, si quieren quedárselos, los caminantes deben enviarlos por mensajería o facturarlos. Esta es la razón por la que muchos deciden esquivar el gasto y dejar sus bastones en Compostela. "Andanzas de un Bordón" trasladará los bastones abandonados al inicio del Camino Francés para que así otras personas puedan completar su viaje con ellos.

Los peregrinos donarán sus bastones y podrán dejar en ellos una pequeña memoria escrita de su viaje. La campaña facilita a los peregrinos un cartel que colgar en los bastones. En él, podrán dejar escrito su nombre, el país del que proceden, la fecha en la que hicieron el camino y un pequeño mensaje para el próximo que realice su viaje con los mismos bastones. Correos trasladará los bastones hasta albergues de lo que ellos denominan como "largo Camino". Estos albergues están gestionados por las asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Estella, Los Arcos, Nájera, Burgos, Mansilla de las Mulas, Astorga y Ponferrada, pero también en la Oficina de Atención al Peregrino de Pamplona.

No es la primera vez que Correos participa en cuestiones del Camino. Durante los últimos años, creó diferentes paquetes para facilitarles el viaje a los peregrinos. Para Charo Calvo, responsable de El Camino con Correos, " la labor de escucha es muy importante para ponerle solución a sus demandas" y así hacer que más personas disfruten del Camino.

Trabajador de Correos mostrando el embalaje especial para los bastones. / Jesús Prieto

Pero en esta nueva iniciativa para el Camino de Santiago, también se han tenido en cuenta a los que viven en la ciudad. Algunos vecinos de Santiago se quejan del ruido de los bastones cada vez que impactan con el suelo y de cómo deterioran el suelo de las calles. Por eso, María del Carmen Furelos, directora de la Hospedería San Martín Pinario, explicó que antes de entregar los bastones tratarán de "ponerle una gomita a todos los bastones para que cuando los peregrinos entren en la ciudad molesten lo mínimo posible a los vecinos".

Los organizadores son optimistas con su nueva campaña. A partir de agosto, el Camino se llenará de bastones proporcionados por "Andanzas de un Bordón" y así "darles una nueva vida a los bastones que los peregrinos se ven obligados a dejar en Santiago de Compostela", según Miguel Pérez, Presidente del Camino Francés Federación.