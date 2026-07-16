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Gaiás

‘Ceibe’, da compañía Fran Sieira, brilla en ‘Noitear’ na Cidade da Cultura

As estreas en Galicia de ‘Carena’, dos catalás La Corcoles e ‘Into thin air’, dos neerlandeses Panama Pictures, completaron un evento ao aire libre con danza, teatro e artes vivas

Imaxe de ‘Ceibe', a montaxe da compañía galega Fran Sieira Danza en 'Noitear'.

Imaxe de ‘Ceibe', a montaxe da compañía galega Fran Sieira Danza en 'Noitear'. / Rocío Cibes

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R. S.

Saantiago

Medra en verán a aposta da Cidade da Cultura en Santiago por ofrecer actividades sociocuturais o ao aire libre e este mércores, a iso das 20 horas, xa 1.200 persoas estaban alí no inicio de Noitear, un evento dunha soa noite con danza, teatro e artes vivas.

Precisión técnica e musicalidade

A proposta tivo, desde as 20.30 horas, a estrea en Galicia de Carena, do grupo catalá La Corcoles, e despois chegou Into thin air, dos neerlandeses Panama Pictures, parte dunha xornada especial no Gaiás que tiña unha estrela da terra coa compañía galega Fran Sieira Danza, grupo que pechou a xornada con Ceibe.

Baixo a dirección artística do propio Sieira e Sergio R. Suárez, esa peza combina precisión técnica, musicalidade e unha lectura actual do patrimonio coreográfico galego para cuestionar as imposicións de xénero e reivindicar a identidade, a tradición e a liberdade.

Nunha noite estival ben boa en Santiago a nivel de temperatura, Noitear apostou por misturar tres espectáculos nun diálogo arriscado e desafiante coa contorna arquitectónica da Cidade da Cultura, con acceso libre e de balde.

La Corcoles

Ante Carena, premiada produción coa que a compañía La Corcoles que explora o equilibrio sobre o baleiro, o público foi testemuña dun arriscado solo de funambulismo coa artista Mariona Moya sobre un cabo de arame suspendido a grande altura sen rede de seguridade.

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E logo foi a quenda da compañía neerlandesa de danza e circo contemporáneo Panama Pictures, con Into thin air e unha linguaxe escénica híbrida onde a fluidez da danza e as acrobacias interactúan coa arquitectura.

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