Conciertos gratis en Santiago de Javi Maneiro, Xalundes y Fuego Lolita en el festival Lanzadeira

Los conciertos gratis de esta semana en Santiago de Javi Maneiro, Xalundes y Fuego Lolita en el festival Lanzadeira son parte de los reclamos de la agenda musical de esta segunda mitad de julio en la capital gallega.

Apoyo a grupos locales

El festival Lanzadeira se celebra este sábado 18 de julio en la Praza 8 de marzo para reivindicar a grupos del Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga con el apoyo del citado ex cantante Heredeiros da Crus como invitado especial de la jornada. Las actuaciones empiezan a las 20 horas.

El festival Lanzadeira fue presentado este jueves en el Pazo de Raxoi por la concelleira de Xuventude, María Rozas, acompañada del ex cantante Heredeiros da Crus, Adrián Caride (ourensano y batería de Fuego Lolita) y Daniel León (de Xalundes).

Xalundes con su premio en el certamen musical de la USC. / Cedida

A tenenta de alcaldesa explicó que ahora mismo dicho tiene "50 bandas utilizando uns locais de ensaio que nos últimos anos quixemos profesionalizar, mellorando os seus recursos técnicos e humanos".

Fuego Lolita, grupo indie punk pop. / Cedida

Javi Maneiro compara los tiempos

Y Javi Maneiro, cuya carrera musical en solitario va a más en 2026 gracias a singles como "A miña mellor versión" o "Eclipsando todo", habló en la presentación del Lanzadeira 2026 de lo mucho que, en este caso para bien, ha cambiado el mundo del pop rock en Galicia: "Hoxe os grupos teñen oportunidades que nada teñen que ver coa situación que vivín eu cando empecei a miña carreira, que non tiñamos nin un lugar no que tocar" , dijo.

Por otro lado, Fuego Lolita ya tocaron hace semanas en Santiago dentro de las fiestas del barrio de San Pedro. Son una banda punk pop que completan por Daniel Balsa Gallego (teclados y voz; de A Coruña), Antonio Bouzo Blanco (bajo; de Ourense), Lara López Suárez (cantante, de Negreira) y José Manuel Sánchez Pico (guitarra; de Fene). Y tras tocar en el Lanzadeira este sábado, actúan el 24 de julio en el Campus Vida dentro del Festigal (también de entrada libre.)

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Xalundes, que también tocaron en los pasados festejos de San Pedro, ganaron el III Certame de Grupos Musicais de la USC, concurso donde Fuego Lolita acabaron en la segunda plaza y ambas bandas tienen ahora una buena ocasión de seguir creciendo gracias al festival Lanzadeira 2026.