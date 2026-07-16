Viral
Ibai se acuerda de Borja Iglesias tras el pase de Argentina a la final del Mundial: "Sé sincero"
El creador de contenido y el futbolista gallego protagonizan un nuevo y viral intercambio en redes sociales tras la clasificación de Argentina en la final del Mundial
España ya conoce a su rival en la final del Mundial. Será la Argentina de Messi quien se medirá al conjunto español después de ganar a Inglaterra por 1 a 2 este pasado miércoles.
Tras el pitido final, la reacción de Ibai Llanos no tardó en llegar. El streamer volvió a acordarse del compostelano Borja Iglesias, con quien ya ha protagonizado varios intercambios virales en X.
"Buenas noches @BorjaIglesias9. Qué tal estás? Sé sincero. Dales un beso a todos de nuestra parte. Estamos con vosotros. Descansa, osito", escribió Ibai. Un tuit que, en apenas unos minutos, comenzó a acumular miles de visualizaciones e interacciones.
"Todos besados"
La respuesta del delantero del Celta tampoco se hizo esperar. Con el mismo tono que caracteriza sus intervenciones en redes sociales, Borja Iglesias contestó con un breve "Todos besados", acompañado de una con una fotografía suya, alimentando una vez más la complicidad existente entre ambos.
No es la primera vez que Ibai se dirige a Borja Iglesias. Hace apenas unos días, el creador de contenido bromeó sobre el fugaz debut mundialista del delantero gallego durante el encuentro entre España y Portugal.
Ahora, con la mente puesta en la final frente a la Argentina de Messi ya confirmada, ambos han vuelto a regalar a sus seguidores uno de los intercambios más comentados de X.
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