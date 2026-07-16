El músico compostelano Marcos Coll vuelve a Galicia este verano y estrena adelantos de su nuevo disco, "Ronsel"

El músico compostelano Marcos Coll, afincado en Berlín, regresa a Galicia este verano con el proyecto Dorrey Lyles and Marcos Coll Band, quinteto que aparte de tener a esa cantante estadounidense a la voz y a él como armónica, se completa con Emiliano Juarez a la guitarra (natural de México), el madrileño Javier Vacas al bajo (que actúa junto a Marcos desde hace años en varios proyectos) y el batería gallego Nico Rodríguez (a quien también se conoce pro ser parte de Mad Martin Trio).

Fechas en Galicia

Dentro de su gira por España, Dorrey Lyles and Marcos Coll Ban dan un concierto el sábado 8 de agosto actúan en Sarria (Lugo; Festival Blues no Camiño; 22.30 h.) y el domingo 9 de agosto hacen doblete en San Vicente do Mar (Naútico; 13 horas) y en Nigrán (Estuario de la Foz; 29 h.).

El músico gallego ya pasó este año por Santiago durante este 2026 para mostrar en vivo su disco a medias con el guitarrista estadounidense Will Jacobs, un trabajo llamado "One More Time"!.

Viaje a China, nuevo disco y canción de un tío abuelo

Y el pasado 2 de julio, Marcos lanzó un single titulado "La Noche en que partí", parte de un nuevo disco en solitario, "Ronsel", producido por su amigo Depedro (Jairo Zavala) y editado por Galileo Music Deutschland, con la producción ejecutiva de la productora compostelana Nordesía, trabajo que se publica en septiembre.

"La Noche en que partí". "Es un tema muy especial porque lo canta mi tío bisabuelo Modesto Vicente", detalla Marcos Coll en sus redes sobre una versión grabada junto al mencionado Jairo Zavala, Héctor Rojo y Martin Bruhn.

Los hermanos Modesto y Vicente Romero alcanzaron relevancia en el ámbito musical de la España de la primera mitad del siglo XX. Naturales de Toro (Zamora) se trasladaron a Madrid en 1900 y en 1917 ganaron el concurso organizado por el hotel Palace, con el cuplé llamado "Tú no eres eso", célebre al interpretarlo la actriz Sara Montiel en la película "El último cuplé", dirigida por Juan de Orduña en 1957.

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En "Ronsel" como en su trabajo previo, "Nómade", Marcos Coll va más allá del blues para adentrarse en terrenos de folk y música latina, entre otros palos de su apuesta por el mestizaje. Se trata de un álbum donde destacan invitados como Charlie Musselwhite (leyenda del blues de EEUU), Julián Hernández (Siniestro Total) o Uxía A Pedreira, entre más complicidades.