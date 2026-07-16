La nueva versión de la película más taquillera de la historia de Italia ya tiene título y se rodará en Santiago de Compostela

A principios de año, la película italiana Buen Camino —comedia protagonizada por Checco Zalone y Letizia Arnò que cuenta con el Camino de Santiago como telón de fondo y que se rodó el pasado octubre en zonas de Galicia como Compostela o Fisterra— rompió todos los récords existentes en taquilla en el país transalpino al recaudar más de 70 millones de euros en las salas de cine en apenas un mes. Todo un hito que le ha convertido en la película más taquillera de la historia de Italia, puesto que, hasta este año, ostentaba Avatar.

Pero el éxito de Buen Camino —largometraje en el que actores de la talla de Martina Colombari, Beatriz Arjona, Jack Forsyth-Noble y Norberto Morán, entre otros, forman parte de un reparto cuyo casting ha estado a cargo de la productora gallega Alén Filmes— no se quedó ahí. Y es que, a finales del pasado abril, Netflix le dio una segunda vida en el streaming al sumarla a su extenso catálogo. Un paso por la plataforma roja que no le ha ido del todo mal. Es más, el filme llegó a situarse entre los diez más vistos en 16 países.

Versión hispano-mexicana de la película más taquillera de la historia de Italia

Eso sí, ya saben el dicho de que no hay dos sin tres. Y es que, poco antes de la llegada de Buen Camino a Netflix, AF Films hizo oficial, a mediados de abril, la adquisición de los derechos de la película para llevar a cabo una versión hispano-mexicana.

Además, el fundador de la productora, el cineasta español Frank Ariza, aseguró en aquel momento que «nos atraen proyectos como este que tienen la capacidad de hacer reír y emocionar al público invitándolo a verse reflejado en los personajes de una historia que se desarrolla a lo largo del Camino de Santiago».

'Un camino muy padre', el título del 'remake' de 'Buen Camino' que se rodará en Santiago

Desde entonces, no se había conocido ninguna novedad del proyecto. Hasta ahora. Y es que el escritor, productor y director Frank Ariza ha revelado al medio de referencia en español sobre la industria audiovisual Kinótico que la adaptación hispano-mexicana de Buen Camino «avanza como el próximo largometraje de AF Films en entrar en fase activa de producción» bajo el título de Un camino muy padre.

No solo eso. En la entrevista, Ariza también adelanta su intención de contar con dirección mexicana, rodar en localizaciones reales del Camino de Santiago y construir un reparto a la altura del potencial de la propiedad intelectual.

De este modo, Galicia y, sobre todo, Santiago volverán a convertirse muy pronto en el plató de un nuevo proyecto cinematográfico que espera, en palabras de Frank Ariza, conseguir una mayor repercusión aprovechando «el contexto del próximo Xacobeo». Unas declaraciones que dan a entender la intención de estrenar este remake el próximo Año Xacobeo, 2027.

Checco Zalone, en una escena de la película ‘Buen Camino’. / Indiana Production

Trama de ‘Buen Camino’, una película rodada en Santiago y Fisterra

Todavía queda por ver qué actores formarán parte del reparto. También si esta nueva versión de Buen Camino se ceñirá a la trama de la película original, la cual nos acerca la historia de Checco (Checco Zalone), un frívolo heredero divorciado de mediana edad que está a punto de volver a casarse.

«Dicen que es una persona excéntrica y ególatra», así presentan en el tráiler, mientras muestran una escultura con su cara, al multimillonario protagonista —gracias al «fruto de 60 años de sacrificio» de su padre—, quien rápidamente, en cierto tono cínico, responde: «De eso nada. A la gente le encanta hablar sin saber».

Checco Zalone, en una escena de la película ‘Buen Camino’. / YouTube

A primera vista, no parece que nada le falte en su vida llena de lujos, pero, en realidad, la relación con su hija Cristal (Letizia Arnò) no pasa por un buen momento. De hecho, esta desaparece para hacer el Camino de Santiago desde Francia.

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Allí, en su peregrinación a Compostela, su padre no solo logra encontrarla, sino que se une a ella en un viaje lleno de dificultades, descubrimientos y una oportunidad única de reconectar con la menor a pesar de que no arranca de la mejor manera. «Llevamos tres horas a este ritmo. No siento los brazos, Cristal. ¿No tienes piedad por tu padre?», se queja en el tráiler Checco mientras comienza el Camino de Santiago conduciendo su Ferrari.