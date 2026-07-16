El nuevo edificio C del CHUS ultima sus pruebas para albergar cinco grandes áreas asistenciales

El nuevo edificio C del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago ya es una realidad. Las obras de construcción de esta ampliación del área de consultas del CHUS están finalizadas, aunque todavía quedan por completar diferentes trabajos de revisión, regulación de las instalaciones, legalización y equipamiento antes de que pueda entrar en funcionamiento.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitaron este jueves las instalaciones y recorrieron las diferentes plantas y estancias del inmueble. Durante la visita, el arquitecto y director de la obra, Joaquín López Fando, explicó las principales características del edificio y la distribución de los servicios sanitarios.

La nueva construcción dispone de una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados repartidos en cinco plantas: dos niveles situados por debajo de la entrada principal, la planta baja y otras dos alturas superiores.

La planta menos dos albergará la nueva área de fecundación in vitro, mientras que en el nivel menos uno se instalará una unidad específica de mama. Este último espacio necesitará todavía la colocación de los correspondientes equipos radiológicos, además del resto del mobiliario clínico.

La planta cero estará destinada al hospital de día, en el que se atenderán pacientes con diferentes patologías. Por su parte, la primera planta concentrará los servicios de Otorrinolaringología, incluyendo sus consultas, áreas de audiología y espacios de exploración.

En la planta superior se situarán la unidad del dolor y los servicios de Anestesia. El inmueble incorpora, además, diferentes espacios de carácter polivalente, que podrán ser utilizados por unas u otras especialidades en función de las necesidades asistenciales del complejo hospitalario.

"Según las necesidades, pueden ser atendidos por unas especialidades o por otras distintas", señaló López Fando durante el recorrido por las instalaciones.

Un patio central como referencia

Uno de los elementos que organiza el nuevo edificio es su patio central, alrededor del cual se dispone un pasillo de circulación con forma de anillo. Aunque el trazado de este corredor se desplaza ligeramente en función de cada planta, el patio se mantiene como punto de referencia y facilita la orientación por el interior del inmueble.

La ampliación está conectada con el edificio hospitalario ya existente mediante dos pasarelas diferenciadas según el tipo de usuario.

La primera se encuentra en la zona de la fachada principal y está pensada para el movimiento de los pacientes externos. En este sector se localizan las salas de espera y se establece una comunicación directa con el resto del complejo hasta el vestíbulo principal.

La segunda pasarela está situada en la parte posterior y se destinará al uso interno. Por ella podrán circular los profesionales y el personal del hospital, además de los pacientes que necesiten ser trasladados hasta otras zonas del CHUS.

Esta separación permitirá diferenciar los itinerarios de los usuarios que acuden a consultas de aquellos desplazamientos relacionados con la actividad interna y asistencial del hospital.

Pendiente de las últimas verificaciones

Aunque la obra está terminada desde el punto de vista constructivo, la puesta en marcha del edificio todavía requiere completar diferentes trámites y actuaciones. "Está finalizado, como habéis podido ver", afirmó el director de la obra, quien precisó que el inmueble se encuentra actualmente en fase de repasos y remates.

Los trabajos que se están realizando incluyen la regulación y comprobación de las instalaciones, así como la apertura puntual de algunos techos para poder acceder a determinados sistemas y efectuar las correspondientes verificaciones.

"Estamos haciendo regulación de instalaciones, verificaciones y presentando toda la documentación para la legalización y para la puesta en marcha", detalló López Fando.

El arquitecto explicó que la fase de construcción más intensa concluyó hace tiempo y que ahora los trabajos se concentran en limpiar el inmueble, realizar las pruebas finales y comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente.

También será necesario registrar ante Industria aquellas instalaciones que lo requieran. Posteriormente llegará la fase de dotación del mobiliario clínico y de colocación de los equipos sanitarios específicos de cada unidad.

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"La parte de andar con picos y palas ya pasó hace tiempo. Ahora queda terminar, limpiar, hacer todas las pruebas finales de las instalaciones y ver que todo funciona correctamente", resumió el director de la obra.