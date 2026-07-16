La Casa Real designa al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, delegado regio en Ofrenda al Apóstol Santiago del día 25

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, será el delegado regio encargado de la Ofrenda al Apóstol del próximo 25, Día de Santiago, patrón de España y fiesta de la comunidad autónoma de Galicia.

La Cámara recibió esta semana el encargo de la Casa Real para que Santalices asuma la Ofrenda, el principal acto religioso de la celebración que tiene lugar en la catedral cada 25 de julio. Toma de este modo el relevo de Alfonso Rueda, que fue el encargado en 2025.

La Ofrenda al Apóstol es un tradición instaurada en 1643 por el rey Felipe IV y es habitual a lo largo de la historia la presencia de miembros de la Casa Real presidiendo el acto. En el caso del actual monarca, Felipe VI, ejerció por última vez en el año 2022 y todo apunta a que podría encargarse de la Ofrenda en 2027, al tratarse de Año Santo.

Mientras, en los años 2023, 2024 y 2025 la Casa Real fue rotando el encargo entre Alfonso Rueda y Miguel Santalices. Lo habitual es que se turnen el presidente de la Xunta, el del Parlamento y el alcalde o alcaldesa de Santiago, aunque Goretti Sanmartín no participa en los actos religiosos del Apóstol, como ya había hecho Martiño Noriega entre 2015 y 2019. Sí fueron delegados otros regidores como Estévez, Bugallo o el efímero Ángel Currás. También hubo protagonismo femenino con las presidentas de la Cámara Dolores Villarino y Pilar Rojo, así como casos excepcionales que llevaron al papel de oferente al rector de la USC Darío Villanueva, al delegado del Gobierno García Sabell o al militar Manuel Fernández Posse.

El presidente de la Cámara, en su última Ofrenda en 2024 / Jesús Prieto

Felipe VI y Juan Carlos I, los que más veces presidieron la Ofrenda en la Catedral

Con su participación en este año 2026, Miguel Santalices entra en el grupo de oferentes que más veces ha presidido el acto. De hecho, lo hizo en 2016, 2018 y 2024, siempre en su condición de presidente de la Cámara gallega, así que esta será su cuarta vez.

Las mismas veces que ejerció el exalcalde Xosé Sánchez Bugallo (2001, 2005, 2008y 2019) y las mismas que ejercería Alberto Núñez Feijóo, que como titular de la Xunta fue delegado regio en 2009, 2013, 2015 y 2017. Sin embargo, en el año 2013 no llegó a celebrarse el acto debido al accidente ferroviario de Angrois.

Desde la creación de la autonomía en Galicia, ha sido Felipe VI el que más veces asumió esa resposabilidad, en siete ocasiones: cuatro como rey y tres como príncipe de Asturias. Su padre, Juan Carlos I, lo hizo en cinco ocasiones.