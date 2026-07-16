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Operación policial

Redada de la Policía Nacional en O Banco do Pobre, el gran punto de venta de droga en Santiago desde hace 40 años

Los vecinos detectaron movimiento policial durante buena parte del día

Las actuaciones están bajo secreto de sumario

Los vecinos de Santa de Marta llevan años denunciando la venta de drogas en O Banco do Pobre

Los vecinos de Santa de Marta llevan años denunciando la venta de drogas en O Banco do Pobre / Javier Rosende Novo

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David Suárez

Santiago de Compostela

"Los vecinos detectaron movimiento policial y los consumidores andaban nerviosos". Son declaraciones del portavoz de Santa Marta Segura, José Manuel López, a EL CORREO GALLEGO después de que este miércoles un gran despliegue de unidades de la Policía Nacional haya hecho una redada en O Banco do Pobre, el gran punto de venta de droga en Santiago desde hace 40 años. Por el momento se desconocen los detalles y su balance, ya que, tal y como confirman a este diario fuentes consultadas de la comisaría compostelana, las actuaciones están bajo secreto de sumario.

Lo que sí se puede confirmar es la buena acogida que la noticia de esta intervención está teniendo entre los vecinos de Santa Marta. Desde hace meses habían intensificado sus protestas para poner fin a este histórico 'supermercado' de la droga en la capital gallega y en cuyos alrededores, han aparecido dos toxicómanos muertos hace pocas fechas. "Es una noticia importante para Santiago y para el barrio", celebra López.

Vehículos policiales en el barrio de Santa Marta, en Santiago

Vehículos policiales en el barrio de Santa Marta, en Santiago / Antonio Hernández

Cuatro décadas de actividad

Del mismo modo, el portavoz ha vuelto a hacer hincapié en que el problema de esta lacra no son los drogodependientes, y aplaude que de una vez por todas se intente poner fin a un narcopiso que operaba en Santiago desde hace cuatro décadas: "Hay que ayudar a los muchos que se están iniciando en el consumo y detener a los que vender".

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