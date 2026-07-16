Mundial
Santiago podrá ver la final del Mundial en la Praza Roxa
El Concello de Santiago reubica la pantalla gigante en la Praza Roxa, una localización más céntrica y solicitada por los aficionados
La final del Mundial se vivirá en un nuevo escenario en Santiago. El Concello de Santiago ha decidido trasladar la pantalla gigante, desde las ubicaciones utilizadas en los últimos encuentros, y la instalará este domingo en la Praza Roxa, que se convertirá en uno de los principales puntos de reunión para seguir el partido entre España y Argentina.
Si bien en anteriores encuentros las pantallas se ubicaron en la Praza da Constitución y en el parque de As Cancelas, para ver la final del Mundial de este domingo, Raxoi apuesta por una ubicación mucho más céntrica.
Una petición muy demandada
Este cambio cumple, además, una de las peticiones más reiteradas en los últimos días por los seguidores del Mundial en redes sociales.
La popular cuenta Salseo USC lanzó una encuesta preguntando dónde debería instalarse la pantalla gigante y cerca de 7.000 personas apoyaron la opción de la Praza Roxa.
Un deseo que se hará realidad este domingo tras la confirmación del Concello de Santiago, que convertirá uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en el epicentro para vivir una de las citas deportivas más esperadas del año.
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