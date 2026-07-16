La fiebre de las tartas de queso llega a Santiago: abre una nueva tienda con 200 porciones gratis para los más rápidos

Pocos postres alcanzan la popularidad actual de la tarta de queso. Presente en cartas de toda España y convertida en los últimos años en una verdadera tendencia gastronómica, este clásico ha evolucionado hasta ser el postre de moda y una obsesión para comensales y chefs.

Cremosa, líquida, más cuajada, con quesos intensos o suaves, con pistacho, oreo, chocolate... las versiones son casi infinitas y para todos los gustos, pero lo cierto es que no todas nos 'llenan' de igual manera. En definitiva, no todas nos consiguen emocionar con su sabor ya desde un primer bocado.

Ahora, también en Santiago

Con todo, este fenómeno dulce no deja de crecer y las tiendas especializadas solamente en este postre son cada vez más frecuentes en todos los puntos de la geografía nacional y, desde este viernes, también en Santiago.

Tartas de queso de diversos sabores de Delirio / Instagram

Este viernes 17 de julio, la pastelería especializada en tartas de queso Delirio abrirá su nueva tienda en la capital gallega, su segundo establecimiento en la comunidad tras el local de Pontevedra donde comenzaron el pasado mes de octubre y alcanzado un gran éxito rápidamente.

Tartas gratis para los primeros 200

La nueva tienda de Deliriro en Santiago estará ubicada en la Rúa de Frei Rosendo Salvado 13 y para celebrar su llegada a la capital gallega, la pastelería ha lanzado una promoción única: desde las 17.00 horas regalarán 200 porciones de tarta de queso a las primeras 200 personas que se acerquen al nuevo local.

"Hemos creado este local con muchísimo cariño, con una imagen completamente renovada y una nueva esencia que muy pronto también llegará a Pontevedra", ha adelantado Delirio a través de sus redes sociales.

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Especializada en tartas de queso cremosas, cuenta con sabores como la clásica, de pistado, de Kinder Bueno, de Lotus, de Oreo o incluso una edición especial de La Roja por el Mundial.