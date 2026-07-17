Accidente de tráfico en Santiago: un conductor sufre una indisposición y choca contra un árbol en el barrio Vista Alegre

Nuevo accidente de tráfico en Santiago. Un conductor que esta mañana circulaba por el barrio de Vista Alegre ha terminado chocando contra un árbol después de sufrir una salida de vía debido a una indisposición.

El implicado se ha salido de la calzada en torno a las 11:24 horas de este viernes a la altura del número 22 de la rúa das Salvadas, y según la información facilitada a este diario desde el 112 Galicia, el conductor, pese a no estar herido, sí se encontraba "algo aturdido".

El conductor terminó impactando contra un árbol en Vista Alegre después de sufrir una indisposición / Javier Rosende Novo

Tras tener notificación de esta colisión, hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios y agentes de la Policía Local de Santiago, los cuales se han encargado de gestionar el tráfico en la zona hasta la retirada del coche, que quedó invadiendo el carril y obstaculizando la movilidad en este punto de la capital gallega