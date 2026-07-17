Una de las voces más destacadas del rap español estará este agosto en Santiago como parte del Atardecer Fest

El ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás, que se celebra este mes de julio y el próximo mes de agosto en la Cidade da Cultura, suma tres nuevos nombres a su programación estival con el anuncio del cartel del cartel del Atardecer Fest, una cita que volverá a convertir la Praza central do Gaiás en punto de encuentro para la música urbana.

En esta segunda edición, el festival reunirá el próximo jueves 13 de agosto a tres nombres destacados del panorama nacional y gallego.: Israel B, Santa Salut y Silee.

Una de las voces más reconocibles del panorama español

El nombre más destacado del cartel es el de Israel B, una de las voces más reconocibles del panorama nacional. El rapero madrileño lleva en activo desde 2008, cuando comenzó su trayectoria en la escena underground como parte del grupo Takers.

La carrera de Raúl Marqués, nombre real del madrileño, dió un giro de 180 grados en 2018 cuando se unió con el dúo de productores Lowlight y lanzó su carrera en solitario. Desde entonces, su éxito ha ido en aumento, firmando varios trabajos que lograron colarse entre los mejores 100 álbumes de España y sumando casi 850000 oyentes mensuales en Spotify.

Su carrera dio un salto decisivo en 2021 con {"anchor-link":"true"}ranquilísimo , el tema que publicó junto a C. Tangana y con el que logró un disco de platino. Antes ya había conseguido el disco de oro con {"anchor-link":"true"}YANOSE, confirmándose desde un primer momento como una de las figuras más influyentes del rap español.

La propuesta 'groove' de Santa Salut

Junto a él actuará Santa Salut, una de las artistas más destacas de la nueva generación. Nacida en Sabadell, la catalana comenzó a escribir canciones con 16 años y ha construido una propuesta marcada por la herencia del groove y del hip hop clásico, reinterpretada desde una mirada actual y feminista.

La artista catalana Santa Salut / Cedida

Sus letras abordan con frecuencia cuestiones sociales, una línea que ha reforzado en su último trabajo, Queens of groove, con el que ha recorrido escenarios de todo el país y también de Europa y América Latina.

La representación de los nuevos valores de la música gallega

Por último, el tercer artista que participará en el Atardecer Fest es Silee, uno de los nuevos valores de la música urbana gallega. Natural de Bueu, el artista destaca por su carácter curioso e inquieto lleva a este joven artista a producir el mismo sus canciones, en las que transita con naturalidad por géneros como la bachata o la cumbia.

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Su tema Milajros de Amil se ha convertido en uno de los fenómenos musicales de 2026, con cerca de medio millón de reproducciones en apenas dos meses y colándose entre las 20 canciones más virales de España en Spotify.