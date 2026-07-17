Borja Verea ya es oficialmente candidato del PP a la alcaldía de Santiago en 2027: "Para un santiagués, no hay reto más ilusionante que este"

Aunque Borja Verea ya era oficiosamente candidato del PP a la alcaldía de Santiago desde que Alfonso Rueda lo avanzó en mayo en un paseo por la Alameda durante las fiestas de la Ascensión, fue esta mañana de viernes cuando se confirmó oficialmente que repetirá como cabeza de lista en las elecciones del año que viene. "Para un santiagués, no hay reto más ilusionante que este", afirmó en un vídeo de presentación que marca también el pistoletazo de salida de la que es su segunda carrera hacia Raxoi, tras la de 2023.

"Estoy convencido de que en Santiago llegó el momento de abrir una nueva etapa. Una etapa en la que Santiago vuelva a mirar al futuro y confiar en sí mismo", avanza en candidato en un montaje de poco más de medio minuto que sirve a la vez de agradecimiento al PP por confiar en él y de presentación.

Verea apela al sentimiento compostelano para lograr "un Santiago que puede más, que quiere más, que merece más", para concluir afirmando que la ciudad "estará en buenas manos".

Verea ejercerá además como anfitrión en el acto de presentación de los candidatos y candidatas de las principales ciudades que organiza el PP en la capital gallega este sábado, con la presencia de Feijóo y Rueda.

Ourense cambia el cartel: Ana Méndez toma el relevo de Cabezas

El PP ha comunicado este viernes que en las próximas elecciones municipales de 2027 cambiará a 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras que los 30 que son alcaldes repetirán. De este modo, en Galicia, además de Verea, repiten Elena Candia (Lugo), Miguel Lorenzo (A Coruña) y Rafa Domínguez (Pontevedra), mientras que en Ourense sí habrá relevo, ya que Manuel Cabezas, que se apartó poco después de su fracaso electoral de 2023, será sustituido en el cartel por Ana Méndez, actual portavoz del partido en el Concello.

Además de las capitales de provincia, también se confirmó a Verea como candidato por ser la capital de Galicia y, al certificarse que repetirán los alcaldes, José Manuel Rey Varela tiene asegurada la candidatura en Ferrol. De ese modo, solo quedaría por confirmar Vigo, donde en todo caso se da por hecho que la responsabilidad recaerá en Luisa Sánchez.

Miguel Tellado: "Tenemos el objetivo de barrer al PSOE en toda España".

Junto a Diego Calvo compareció Miguel Tellado. El secretario general del PP aseguró que la formación está "haciendo los deberes, preparada y con más ganas que nunca" frente a un PSOE al que acusa de estar "enfangado en batallas internas a navajazo limpio en muchos territorios".

"Tenemos el claro objetivo de barrer al Partido Socialista en toda España en las municipales de mayo de 2027", afirmó el ferrolano, que tildó al PSOE de proyecto "desarbolado políticamente y desarticulado judicialmente".