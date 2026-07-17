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Cambio de última hora en Atardecer no Gaiás: el concierto de este viernes será en otra ubicación

La actuación de Unto Vello se celebrará en la Galería de Servizos, con acceso por el Xardín Literario

Cambio de última hora en Atardecer no Gaiás: el concierto de este viernes será en otra ubicación

Cambio de última hora en Atardecer no Gaiás: el concierto de este viernes será en otra ubicación / Cultura de Galicia

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Lucía Martínez

Lucía Martínez

Quienes tengan previsto asistir este viernes, 17 de julio, al concierto de Unto Vello dentro del ciclo Atardecer no Gaiás deberán tener en cuenta un cambio de última hora.

La Cidade da Cultura ha anunciado que la actuación se trasladará a una nueva ubicación: la Galería de Servizos, con acceso por el Xardín Literario.

Al igual que todos los conciertos del ciclo Atardecer no Gaiás, la actuación de Unto Vello empezará a las 21.00 horas y será de acceso libre y gratuito.

Cómo llegar al concierto de Unto Vello

Tras Unto Vello, popular dúo de música tradicional gallega, se encuentran Bieito Pereira y Xabi Gómez, dos jóvenes músicos que reinterpretan el repertorio tradicional con acordeón y percusión para rendir homenaje a las cantareiras, protagonistas del Día das Letras Galegas 2026.

Desde la organización del concierto recuerdan a los asistentes que pueden llegar al recinto utilizando la línea 9 de autobús urbano y regresar al finalizar el concierto con la línea C11, habilitada para facilitar la vuelta desde la Cidade da Cultura.

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Cómo acceder a la Galería de Servizos del Gaiás / Instagram

Finalmente, y con este cambio de ubicación, la organización recomienda acudir directamente a la Galería de Servizos por el Xardín Literario.

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