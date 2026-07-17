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ARTE CONTEMPORÁNEO

Una compostelana en la élite del arte, Alejandra Pombo Su: "Tras la residencia en Berlín, no soy la misma"

Formada en Peleteiro, licenciada en Madrid, hizo su tesis en Pontevedra y ha estado «un año y dos meses» en Alemania seleccionada por el prestigioso programa Artists-in-Berlin del DAAD. Expone en la Fundación Granell

La artista compostelana Alejandra Pombo Su ante parte de sus obras expuestas en la Fundación Granell.

La artista compostelana Alejandra Pombo Su ante parte de sus obras expuestas en la Fundación Granell. / Antonio Hernández

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

«Estuvo mucho fuera», cuenta el conservador jefe de la Fundación Granell, Eduardo Valiña sobre Alejandra Pombo Su unos minutos antes de la inauguración celebrada este jueves en el museo del Toural. Alejandra Pombo Su (Santiago, 1979) asume la musicalidad propia de Galicia según charla con EL CORREO GALLEGO y su expresión facial de alegría «al estar en casa» le cambia el color, pero matiza con tono divertido: «A los dos días de llegar", su familia ya le dio cierto baño de realidad, dice al hablar de arte y comparar Alemania versus España, revela sonriendo tras dos ojos que dicen sin decir.

Amistades para toda la vida

Recién llegada de Berlín como seleccionada del prestigioso programa de residencia Artists-in-Berlin (Berliner Künstlerprogramm) del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) en colaboración con aquel Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fundación Granell expone su trabajo artístico allí, un escaparate de su sentir llamado Lo que me mira rodeándome. Ofrece dibujos, esculturas, cine y performance, con Melanie Roumiguiere de comisaria. «Conocer en Berlín a Melanie, recibir su apoyo y el de Santiago da Silva, que ha diseñado la revista (gratuita) de la exposición, ha sido, a nivel personal, hacer amistades para toda la vida».

Experiencia transformadora

«Siempre me estoy moviendo mucho en residencias» ( ganó en 2021 la residencia artística de la Fundación María José Jove, FMJJ) «y vengo de estar un año y dos meses en Berlín en un programa para el que te nominan, lo cual es aún mejor, y para mí ha sido una experiencia transformadora como artista y a nivel personal. Ves una manera de trabajar y un apoyo que impresiona. He vuelto y no soy la misma», subraya mientras Alejandra mientras Lorena Rodríguez, responsable de Restauración de la Fundación, supervisa todo.

"Lo primero que hice como artista fueron performances y audiovisual, luego comencé con las esculturas en 2018 y con los dibujos en 2020"

Patricia Pombo Su

— Artista compostelana

«Expongo en Santiago parte de lo que he hecho en Berlín. Allí hice una nueva serie de dibujos y varias performances...»

«Lo primero que hice como artista fueron performances y audiovisual, luego comencé con las esculturas en 2018 y con los dibujos en 2020, pero hubo toda una época en la que yo aún no mostraba ese trabajo porque había una necesidad de tiempo para entender ese cuerpo de trabajo. Y esta exposición en la Fundación Granell es superimportante para mí porque todo esto está junto por primera vez y así ves todas las relaciones entre ello. Al principio todo era algo como más intuitivo», asegura la artista compostelana durante una apaertura de la muestra a la que acudieron Misha Bies Golas (artista que expone ahora mismo en el CGAC) y Luis Sirvent (coleccionista), entre más asistentes.

Misha Bies Golas, Alejandra Pombo Su, Eduardo Valiña y Luis Sirvent, ante piezas de la muestra de ella en la Fundación Eugenio Granell.

Misha Bies Golas, Alejandra Pombo Su, Eduardo Valiña y Luis Sirvent, ante piezas de la muestra de ella en la Fundación Eugenio Granell. / Antonio Hernández

Formada en el colegio Peleteiro

Formada en el colegio Peleteiro, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Bellas Artes con tesis dirigida en Pontevedra por «el artista Juan Luis Moraza Pérez», aclara sobre ese texto académico titulado La performatividad como experiencia artística, aunque viene de Berlín, en los últimos años ha estado «más aquí».

Lo explica: «Estaba todo el rato viajando pero con el Covid y todo eso también te replanteas todo, y durante ese tiempo empecé mi práctica con el dibujo a diario porque es una práctica que tú puedes hacer de forma cotidiana, íntima a diferencia de las performances que siempre tienen que ver con invitaciones y con proyectos muy específicos en un lugar».

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¿Y el futuro?

«Utilizo de todo a nivel de materiales, los llamo dibujos porque están hechos sobre papel pero utilizo acrílico, acuarela, tinta, esmalte de uñas, materiales orgánicos... Y hay focos de interés en lo animal y en la mujer, algo que está presente en todo mi trabajo», recalca antes de aludir al futuro: «Volveré a Berlín no sé por cuanto tiempo pero ahora estoy un poco en el limbo viendo qué puede suceder porque de un mes para otro las cosas cambian bastante», concluye intrigante Alejandra Pombo Su.

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