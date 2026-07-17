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GOLPE AL NARCOTRÁFICO

40.000 euros, droga y coches de alta gama: así operaba el clan que abastecía a los toxicómanos de Santiago desde O Banco do Pobre

Tras el levantamiento del secreto de las diligencias, ya se conoce el balance oficial de la operación

Imagen de archivo de O Banco do Pobre

Imagen de archivo de O Banco do Pobre / Antonio Hernández

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David Suárez

Santiago de Compostela

Los cinco detenidos del clan familiar que hasta este miércoles surtía de droga a los toxicómanos de Santiago desde O Banco do Pobre, ya han pasado a disposición judicial. Tras el levantamiento del secreto de las diligencias por parte del juzgado que se ocupa del caso, fuentes de la Policía Nacional en la capital de Galicia han podido desvelar a EL CORREO GALLEGO el balance oficial de una redada con la que se quiere poner fin a este histórico punto de venta de estupefacientes en Compostela.

Según explican desde la comisaría de Santiago, la operación se llevó a cabo en tres viviendas. Una se sitúa en el mencionado Banco do Pobre, mientras que las otras dos son de los alrededores de la capital. Como resultado de estos registros, el Grupo de Estupefacientes de Santiago y la Brigada Local de Seguridad Ciudadana incautó 40.000 euros en metálico y 100 dosis de droga entre cocaína, marihuana y hachís. Del mismo modo, los agentes intervinieron básculas de precisión con las que manipulaban las sustancias, ocho teléfonos móviles y dos vehículos de alta gama.

La Policía Nacional presta actualmente servicio en el antiguo edificio de la Comisaría de Santiago

La Policía Nacional presta actualmente servicio en el antiguo edificio de la Comisaría de Santiago / Antonio Hernández

Tras este golpe al narcotráfico en Santiago, a los ahora detenidos se les atribuye un presunto delito contra la salud pública, así como uno por blanqueo de capitales y otro por organización criminal. En el operativo también intervino un helicóptero, guías caninos y el GOES, una unidad táctica de élite de la Policía Nacional creada para realizar intervenciones rápidas de alto riesgo, como la que este miércoles se llevó a cabo en O Banco do Pobre.

Una esperanza para Santiago

A raíz de la intervención que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado efectuaron este miércoles en O Banco do Pobre, la plataforma Santa Marta Segura manifestó que la misma "supone una gran esperanza para el barrio, una esperanza para que la seguridad en nuestras calles esté más cerca y una esperanza de que la impunidad de los que comercian con la muerte se acabe con este procedimiento judicial", y añadió que con ella "empieza a ver la luz al final del túnel tras meses de incesante trabajo".

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Presencia policial en la avenida de Barcelona, corazón del barrio de Santa Marta de Santiago / Antonio Hernández

Aun así, la asociación de vecinos ya adelantó que aunque esta operación suponga el fin de este punto de venta, seguirán velando para que se erradiquen todos los que hay en Santiago con el fin de que todos los ciudadanos de Compostela, se sientan más seguros al circular menos droga por sus calles.

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