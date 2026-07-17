Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

El ejemplo del crecimiento 'verde' de la empresa compostelana Papeleira de Brandía: "El papel es renovable, reciclable, biodegradable e reintegrable"

La conselleira de Medio Ambiente de la Xunta visita la veterana papelera por ser "ejemplo" del desarrollo económico sostenible y el cuidado del planeta

La conselleira Ángeles Vázquez, con responsables de la empresa en la papelera

La conselleira Ángeles Vázquez, con responsables de la empresa en la papelera / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

El crecimiento y el desarrollo del territorio bajo criterios de sostenibilidad y economía circular es el objetivo de cualquier sociedad moderna y, en el caso de Galicia, constituye uno de los pilares de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Una filosofía económica y social ya consolidada a la que se van sumando cada día nuevos actores. Y uno de los primeros que lo tuvo claro fue Papeleira de Brandía. La veterana empresa compostelana es la prueba de que se puede impulsar el crecimiento económico y crear empleo y riqueza al mismo tiempo que se cuida el planeta.

Así lo resaltó la conselleira Ángeles Vázquez en una visita a las instalaciones de la papelera, referente del sector y una de las compañías más veteranas de Galicia, con más de 200 años de historia. Papeleira de Brandía genera riqueza utilizando los recursos de forma eficiente, minimizando las emisiones e incorporando los principios de la economía circular a su actividad.

El propio material que produce, el papel, es "especialmente acertado" para un modelo verde "más respetable y resiliente", ya que es "renovable, reciclable, biodegradable y reintegrable en nuevos ciclos productivos", resaltó la conselleira.

La conselleira también puso en valor la capacidad del propio sector papelero para avanzar en esa optimización de las materias primas y los recursos naturales, además de mejorar su eficiencia energética y apostar por la prevención, separación y valorización de los residuos generados en el proceso productivo.

Bobinas de papel de Brandía

Bobinas de papel de Brandía / Cedida

Cogeneración energética, reducción de emisiones y menos ruido

Papeleira de Brandía cuenta con certificaciones que garantizan la trazabilidad de la madera usada para el papel y su procedencia de bosques gestionados de forma responsable, así como reconocimientos a nivel mundial en materia de gestión ambiental, eficiencia energética y cálculo de la huella de carbono.

La empresa modernizó sus instalaciones para reducir ese impacto ambiental, con la modernización de su planta de cogeneración de energía para consumir menos gas; la incorporación de un quemador que permite rebajar las emisiones a la atmósfera y la implantación de medidas para minimizar su impacto acústico, ya que se encuentra en un entorno urbano.

Noticias relacionadas y más

La conselleira comprometió el apoyo de la Xunta a iniciativas empresariales que, como el caso de Papeleira de Brandía, estén alineadas con la Estratexia Galega de Economía Circular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
  2. Una conductora se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago
  3. La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
  4. La cafetería de Santiago recomendada por Tamar Novas y 'Lonely Planet': un rincón bohemio con 83 años de historia
  5. Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
  6. La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
  7. Llegan las fiestas más internacionales de Compostela: 10 días, en lugar de 15, en aras de la 'calidad
  8. Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago

El ejemplo del crecimiento 'verde' de la empresa compostelana Papeleira de Brandía: "El papel es renovable, reciclable, biodegradable e reintegrable"

El ejemplo del crecimiento 'verde' de la empresa compostelana Papeleira de Brandía: "El papel es renovable, reciclable, biodegradable e reintegrable"

El Santiago que no pudo ser: así habría cambiado la ciudad con la gran avenida que iba a unir Porta Faxeira con el Obradoiro

El Santiago que no pudo ser: así habría cambiado la ciudad con la gran avenida que iba a unir Porta Faxeira con el Obradoiro

Una compostelana en la élite del arte, Alejandra Pombo Su: "Tras la residencia en Berlín, no soy la misma"

Una compostelana en la élite del arte, Alejandra Pombo Su: "Tras la residencia en Berlín, no soy la misma"

Los feriantes reivindican la seguridad de las atracciones del Apóstol: "Llevo 30 años y jamás ha pasado nada"

Los feriantes reivindican la seguridad de las atracciones del Apóstol: "Llevo 30 años y jamás ha pasado nada"

Conciertos gratuitos en Santiago de la Real Filharmonía en julio y por barrios compostelanos en septiembre

Conciertos gratuitos en Santiago de la Real Filharmonía en julio y por barrios compostelanos en septiembre

Conciertos gratis en Santiago de Javi Maneiro, Xalundes y Fuego Lolita en el festival Lanzadeira

Conciertos gratis en Santiago de Javi Maneiro, Xalundes y Fuego Lolita en el festival Lanzadeira

Terminan las obras del edificio C del CHUS, que albergará cinco grandes áreas asistenciales

Terminan las obras del edificio C del CHUS, que albergará cinco grandes áreas asistenciales

La fiebre de las tartas de queso llega a Santiago: abre una nueva tienda con 200 porciones gratis para los más rápidos

La fiebre de las tartas de queso llega a Santiago: abre una nueva tienda con 200 porciones gratis para los más rápidos
Tracking Pixel Contents