El ejemplo del crecimiento 'verde' de la empresa compostelana Papeleira de Brandía: "El papel es renovable, reciclable, biodegradable e reintegrable"

El crecimiento y el desarrollo del territorio bajo criterios de sostenibilidad y economía circular es el objetivo de cualquier sociedad moderna y, en el caso de Galicia, constituye uno de los pilares de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Una filosofía económica y social ya consolidada a la que se van sumando cada día nuevos actores. Y uno de los primeros que lo tuvo claro fue Papeleira de Brandía. La veterana empresa compostelana es la prueba de que se puede impulsar el crecimiento económico y crear empleo y riqueza al mismo tiempo que se cuida el planeta.

Así lo resaltó la conselleira Ángeles Vázquez en una visita a las instalaciones de la papelera, referente del sector y una de las compañías más veteranas de Galicia, con más de 200 años de historia. Papeleira de Brandía genera riqueza utilizando los recursos de forma eficiente, minimizando las emisiones e incorporando los principios de la economía circular a su actividad.

El propio material que produce, el papel, es "especialmente acertado" para un modelo verde "más respetable y resiliente", ya que es "renovable, reciclable, biodegradable y reintegrable en nuevos ciclos productivos", resaltó la conselleira.

La conselleira también puso en valor la capacidad del propio sector papelero para avanzar en esa optimización de las materias primas y los recursos naturales, además de mejorar su eficiencia energética y apostar por la prevención, separación y valorización de los residuos generados en el proceso productivo.

Bobinas de papel de Brandía / Cedida

Cogeneración energética, reducción de emisiones y menos ruido

Papeleira de Brandía cuenta con certificaciones que garantizan la trazabilidad de la madera usada para el papel y su procedencia de bosques gestionados de forma responsable, así como reconocimientos a nivel mundial en materia de gestión ambiental, eficiencia energética y cálculo de la huella de carbono.

La empresa modernizó sus instalaciones para reducir ese impacto ambiental, con la modernización de su planta de cogeneración de energía para consumir menos gas; la incorporación de un quemador que permite rebajar las emisiones a la atmósfera y la implantación de medidas para minimizar su impacto acústico, ya que se encuentra en un entorno urbano.

La conselleira comprometió el apoyo de la Xunta a iniciativas empresariales que, como el caso de Papeleira de Brandía, estén alineadas con la Estratexia Galega de Economía Circular.