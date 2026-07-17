MÚSICA Y EDUCACIÓN
Empiezan en Santiago las III Xornadas de Frauta de Galicia con varios conciertos gratuitos
Tras la actuación inaugural (única de pago) en el Hostal dos Reis Católicos, la programación continúa los días 19, 21 y 22 de julio
Este sábado 18 de julio empiezan en Santiago las Xornadas de Frauta de Galicia y lo hacen con el concierto inaugural de flauta y piano a cargo del equipo docente y de la pianista Isolda Crespi (20.30 horas), elenco que completan André Cebrián, Paula Padín, Diego Aceña, Javier Castiblanque e Iago Lariño.
Tras esa actuación inaugural en el Hostal dos Reis Católicos, la programación continúa los días domingo 19 de julio, martes 21 y miércoles 22 de julio, con conciertos protagonizados por el alumnado en la Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM).
Las entradas para esa apertura tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse de forma anticipada a través de www.frautagalicia.com o el mismo día del evento en el Hostal, desde las 19:30 horas.
Equipo docente
La agenda de este encuentro ofrece seis jornadas de formación y actividad musical en formato de foro con estudiantes, profesionales y aficionados a la flauta alrededor de clases y recitales.
Dentro de este encuentro internacional que se celebra en Santiago, el alumnado recibe lecciones impartidas por un equipo docente formado por André Cebrián, Paula Padín, Diego Aceña, Javier Castiblanque y Iago Lariño.
Próximas citas
La programación de las Jornadas de Flauta de Galicia - Xornadas de Faruta de Galicia continúa los días 19, 21 y 22 de julio con conciertos protagonizados por el alumnado en la Escola de Altos Estudos Musicais, con cita a las 19:30 horas y con entrada libre hasta completar aforo. El repertorio incluirá actuaciones solistas, música de cámara y formaciones de ensemble de flautas, según detallan desde la organización.
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