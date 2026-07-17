Empiezan en Santiago las III Xornadas de Frauta de Galicia con varios conciertos gratuitos

Este sábado 18 de julio empiezan en Santiago las Xornadas de Frauta de Galicia y lo hacen con el concierto inaugural de flauta y piano a cargo del equipo docente y de la pianista Isolda Crespi (20.30 horas), elenco que completan André Cebrián, Paula Padín, Diego Aceña, Javier Castiblanque e Iago Lariño.

Tras esa actuación inaugural en el Hostal dos Reis Católicos, la programación continúa los días domingo 19 de julio, martes 21 y miércoles 22 de julio, con conciertos protagonizados por el alumnado en la Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM).

Las entradas para esa apertura tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse de forma anticipada a través de www.frautagalicia.com o el mismo día del evento en el Hostal, desde las 19:30 horas.

Equipo docente

La agenda de este encuentro ofrece seis jornadas de formación y actividad musical en formato de foro con estudiantes, profesionales y aficionados a la flauta alrededor de clases y recitales.

Dentro de este encuentro internacional que se celebra en Santiago, el alumnado recibe lecciones impartidas por un equipo docente formado por André Cebrián, Paula Padín, Diego Aceña, Javier Castiblanque y Iago Lariño.

Noticias relacionadas

Parte del equipo protagonista de estas jornadas en Santiago. / www.frautagalicia.com

Próximas citas

La programación de las Jornadas de Flauta de Galicia - Xornadas de Faruta de Galicia continúa los días 19, 21 y 22 de julio con conciertos protagonizados por el alumnado en la Escola de Altos Estudos Musicais, con cita a las 19:30 horas y con entrada libre hasta completar aforo. El repertorio incluirá actuaciones solistas, música de cámara y formaciones de ensemble de flautas, según detallan desde la organización.