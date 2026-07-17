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Final del Mundial de Fútbol 2026

España se enfrenta a la Argentina de Messi y Scaloni: Horario y dónde ver la final del Mundial 2026 en televisión y en Santiago

Se habilitarán varias pantallas gigantes en la capital gallega

Una multitud observa la final de la última Eurocopa en la Praza Roxa de Santiago.

Una multitud observa la final de la última Eurocopa en la Praza Roxa de Santiago. / Lavandeira Jr / Efe

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

La selección española de fútbol está a tan solo un paso de volver a levantar la Copa del Mundo y repetir la hazaña lograda en Sudáfrica hace ya 16 años.

Pedro Porro y Mikel Oyarzabal de España celebran uno de los goles contra Francia.

Pedro Porro y Mikel Oyarzabal de España celebran uno de los goles contra Francia. / Carlos Ramírez / EFE

España y Argentina se ven las caras en la final del Mundial 2026

Los pupilos de Luis de la Fuente llegan a la gran final en buena forma tras realizar ante Francia el mejor partido del Mundial.

Por delante, un rival duro, la Argentina de Lionel Messi comandada por otro Lionel, Scaloni, seleccionador conocido por la afición del Deportivo da Coruña por su gran paso por el conjunto coruñés en su época dorada, que se ha logrado colar en la final tras vencer a la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane y dejar en el camino a selecciones como Suiza, Egipto y Cabo Verde en partidos no exentos de polémica arbitral.

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España. / Lavandeira jr / Efe

Horario y dónde ver la final del Mundial en televisión

El partido de este domingo, que arrancará a partir de las 21.00 horas en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey (Estados Unidos), se podrá seguir en abierto, al igual que todos los anteriores de La Roja, por el canal principal de Televisión Española (TVE), La 1.

También se podrá ver de forma gratuita a través de la plataforma de streaming RTVE Play. Además, podrán verlo los clientes de Movistar y Movistar Plus+.

Lo mismo les sucederá a aquellos que tengan contratado el paquete Premium de DAZN o hayan hecho un pago único ya sea de 19,99 euros en esta plataforma para ver los 104 partidos del Mundial 2026 o de 0,99 euros para ver únicamente este partido.

Pantallas gigantes en Santiago de Compostela para ver el España-Argentina

No obstante, los compostelanos también podrán seguir el minuto a minuto del partido a través de una pantalla gigante que el Concello de Santiago habilitará en Praza Roxa.

El PP pide al BNG instalar una pantalla en la Praza Roja para seguir la final de la Eurocopa femenina de fútbol

Una multitud observa la final de la última Eurocopa en la Praza Roxa de Santiago. / Jesús Prieto

Punto al que el Concello de Santiago desplaza la pantalla gigante tras instalarla en anteriores eliminatorias de la competición en el parque das Cancelas.

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Pero no solo eso, y es que Go!Go!Zo! hará lo propio en el Monte do Gozo, donde se habilitarán «dos zonas» ante la «gran afluencia de público que se espera».

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