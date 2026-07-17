Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día

Las Fiestas del Apóstol 2026 están a la vuelta de la esquina. Las fiestas de la capital gallega que comienzan el próximo 22 de julio y se extenderán hasta el 31 de este mismo mes, harán que Santiago cuente con un cartel lleno de actividades constantes.

Si bien las fiestas durarán 5 días menos, seguirán manteniendo propuestas para todos los públicos: conciertos de la talla de Julian Marley o los gallegos The Rapants harán vibrar a la Plaza de la Quintana, contaremos también con jornadas dedicadas al Folclore Gallego, pasando por la proyección de películas en distintos puntos de la ciudad hasta llegar a los momentos más esperados, los Fuegos del Apóstol y la vuelta de las proyecciones sobre el Pazo de Raxoi.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos toda la programación de estas fiestas para que no te pierdas ni un día de estas fiestas.

Programa Fiestas Apóstol 2026

Miércoles 22 de julio

El pistoletazo de salida de las fiestas este año llegará el miércoles a las 21:30 horas con la lectura del pregón para el que todavía no se sabe quien lo leerá desde el balcón del Pazo de Raxoi. Siguiendo al pregón tendremos el primer espectáculo de las Fiestas del Apóstol 2026: el concierto de la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por Baldur Bronnimann y con la soprano Lada Bockova.

Jueves 23 de julio

La jornada del jueves arrancará a las 10:00 horas de la mañana con la Alborada, a cargo de los Muiñeiros do Sarela, y harán el siguiente recorrido: del Avío de Arriba hasta la Plaza de Vigo. La jornada continuará con la muestra de Danza Urbana en la Plaza de la Quintana.

El 23 de julio tendrá un espacio para los más pequeños desde las 17:30 horas en el Parque de Galeras. Los juegos y las actuaciones serán el eje central de esta jornada para los más pequeños de la casa. Conciertos como el de Uxía Lambona e a Banda Molona o el de la Gramola Gominolapondrán ritmo al parque compostelano que cerrará sus actividades a las 21:00 horas.

No obstante, la fiesta continuará desde las 21:00 horas en la Plaza de la Quintana de la mano de Julian Marley, donde los más nostálgicos de la música volverán a disfrutar de los grandes temas de su padre, Bob Marley. La actuación de la Orquesta Finisterre a las 22:00 horas cerrará el día en la Alameda.

Viernes 24 de julio

El viernes, que promete ser uno de los días grandes del Apóstol 2026, arrancará a las 10:00 horas de la mañana con la Alborada, a cargo de A.C. Pana Raiada, su recorrido irá desde Pontepedriña hasta San Fiz de Solovio. Seguirá el acto tradicional del desfile de los Cabezudos e Xigantes, a las 12:00 horas en la Plaza de la Quintana y a las 12:30 horas en la Plaza do Toural.

La programación continuará a las 21:00 horas en la Plaza de la Quintana con los conciertos de Belem Tajes y Lila Downs, temas como La Llorona retumbarán por la Quintana haciendo que los asistentes tengan las emociones a flor de piel. La velada musical del viernes se cerrará con la actuación de la Orquesta Compostela a las 22:00 horas en la Alameda.

Por último, tenemos uno de los momentos más esperados por los picheleiros, los Fuegos del Apóstol y las proyecciones sobre Raxoi.

Por orden: los fuegos comenzarán a las 23:30 horas y se lanzarán desde distintos puntos de la ciudad, Alameda, Ciudad de la Cultura y Parque Carlomagno; el video mapping se realizará en la Plaza del Obradoiro, en pases que comenzarán a las 00:00 horas -tras finalizar el espectáculo pirotécnico- y que se extenderán hasta las 2:00 horas de la mañana, los pases durarán 10 minutos y mostrarán el paso del tiempo en el edificio de Raxoi.

Sábado 25 de julio

La Comparsa de Cabezudos será el primer evento del sábado, comenzará a las 11:30 de la mañana desde el teatro principal y tendrá el siguiente recorrido: rúa Nova, praza das Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova.

Seguirá la Jornada de Folclore Gallego desde las 21:00 horas en la Plaza de la Quintana con las actuaciones de A.F. Cantigas e Agarimos, A.F. Colexiata de Sar, G.B.M.T. Brincadeira y O.C.T. Ultreia. Finalizará la música con la actuación de Tania Veira y los Cumbiapop en la Alameda, seguida de la proyección del videomapping en Raxoi con los mismos horarios que el día anterior.

Proyección Pazo de Raxoi 2026 / Cedida

Domingo 26 de julio

El domingo estará marcado por la música tradicional, con ruadas durante toda la jornada a cargo de Trópico de Grelos y Os Enxebres de San Lázaro. La programación comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de la Quintana con el concierto Horizonte Tradi, seguido por Ana Alcaide, a las 12:30 horas en la Iglesia de la Universidad, y Martin Bruhn, a las 13:30 horas en la Plaza de Mazarelos.

Ya por la tarde, será el turno de Vox Stellae, Ferriñas Bravas, Faiscas da Pontraga, Os da Porfía, O Gajo y Allan MacDonald & Chick MacAuley + Friends, antes del gran cierre de la jornada en la Plaza de la Quintana, donde actuarán Felisa Segade a las 22:00 horas y Budiño a las 23:00 horas.

El domingo se celebrará también el tradicional Día do Traxe, una de las citas más emblemáticas del Festival do Folclore. La jornada comenzará a las 11:45 horas con el desfile de trajes tradicionales por el casco histórico, seguido de la misa en San Paio de Antealtares, la recepción oficial en la Casa do Concello y la concentración de participantes en San Martiño Pinario.

Por la tarde, tendrá lugar un segundo desfile hasta la Plaza de la Quintana, donde se celebrarán la exhibición, el concurso de trajes y la entrega de diplomas. Como broche final del fin de semana, la Plaza del Obradoiro volverá a acoger las proyecciones de videomapping, con pases entre las 23:00 y la 01:00 horas.

Festas do Apóstolo: Santiago reivindica o traxe galego no seu día / ECG

Lunes 27 de julio

La segunda semana de las Fiestas del Apóstol comenzará con el Día de Padrón en Santiago, cuando las bandas municipales de Padrón y de Santiago actuaránn de manera conjunta desde las 13:00 horas en la Plaza del Obradoiro.

La jornada del lunes tiene como principal novedad el comienzo de la iniciativa Compostela Cinema: donde Raxoi colocará pantallas de cine al aire libre en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de que los vecinos se acerquen al séptimo arte.

La primera proyección será Flow a las 20:00 horas de la tarde en la Plaza de Lavacolla. Al acabar la proyección, se podrá ver de manera totalmente gratuíta Sirat, la película del director gallego Óliver Laxe nominada a los Óscar.

A la misma hora que la proyección de Flow, pero esta vez en el Teatro Principal tendrá lugar el Concierto Peregrinos Musicales. Horizontes Atlánticos actuará de la mano de Jean Johnson, clarinete procedente de Escocia e Ilona Timchenko, piano procedente de España. Desde las 21:00 horas, La Perra Blanco actuará en la Quintana, temas como Treat Me sonarán y harán pasar un buen rato a los asistentes.

Martes 28 de julio

La jornada del martes comenzará con la tradicional alborada, que recorrerá la ciudad entre las 10.00 y las 12.00 horas de la mano de la A.C. O Castro de Figueiras, desde Salgueiriños hasta la Praza do 8 de Marzo.

Ya por la tarde, la Alameda volverá a convertirse en punto de encuentro con una nueva edición de Xadrez ao Aire Libre, una iniciativa abierta a jugadores de todas las edades y niveles que permitirá disputar partidas amistosas entre las 17.00 y las 20.00 horas.

A partir de las 20.00 horas regresará Compostela Cinema, esta vez en la Praza da Veciñanza da Gracia, con la proyección de la película de animación Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas, dirigida por Nick Park y Merlin Crossingham. A la misma hora, la Praza de San Martiño Pinario será el escenario de un nuevo concierto del ciclo Peregrinos Musicais, bajo el título Séculos do Violín, con las actuaciones de los violinistas Serguei Milstein, procedente de Francia, y Alexander Arutjunian, llegado desde Portugal.

La música continuará siendo protagonista durante la noche. Desde las 21.00 horas, la Praza da Quintana acogerá la celebración de la Festa Xitana Galega, con la actuación de A Tarara, mientras que el broche cultural de la jornada volverá a ponerlo Compostela Cinema con la proyección de San Simón, dirigida por Miguel Ángel Delgado, que podrá verse a partir de las 22.00 horas en la Praza da Veciñanza da Gracia.

Miércoles 29 de julio

El miércoles las Fiestas del Apóstol arrancarán, una vez más, con la tradicional alborada, que recorrerá la ciudad entre las 10.00 y las 12.00 horas de la mano de la A.V. As Brañas de Andrés, desde Fontiñas hasta la Praza da Inmaculada. Ya por la tarde, la Alameda volverá a acoger una nueva jornada de Xadrez ao Aire Libre, con partidas entre las 17.00 y las 20.00 horas.

A partir de las 20.00 horas, el protagonismo se repartirá entre el cine y la música. El ciclo Compostela Cinema llegará al exterior del Centro Cultural de Berdía con la proyección de A galiña Turuleca, dirigida por Eduardo Gondell y Víctor Monigote; mientras que el Teatro Principal abrirá sus puertas para un nuevo concierto del ciclo Peregrinos Musicais. Bajo el título Mapas Musicais, los pianistas italianos Marco Rinaudo y Stefano Visintainer ofrecerán un recital pensado para los amantes de la música clásica.

La noche estará marcada por uno de los conciertos más esperados de la recta final de las fiestas. Desde las 21.00 horas, la Praza da Quintana reunirá a Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie, dos de las artistas emergentes con mayor proyección del panorama nacional, en una cita que combinará rap, folclore y sonidos electrónicos. Como cierre de la jornada, Compostela Cinema proyectará Romería, la nueva película de Carla Simón, a partir de las 22.00 horas en el exterior del Centro Sociocultural de Berdía.

Jueves 30 de julio

La programación del jueves comenzará con la tradicional alborada, que entre las 10.00 y las 12.00 horas recorrerá las calles de Santiago de la mano de la A.C. Pena Maior de Marrozos, desde Conxo hasta la Praza de Fonseca. Por la tarde, la Alameda volverá a convertirse en un punto de encuentro para los aficionados al Xadrez ao Aire Libre, con partidas amistosas entre las 17.00 y las 20.00 horas.

A partir de las 20.00 horas, el protagonismo será compartido entre el cine y la música. El Parque Eugenio Granell acogerá una nueva sesión de Compostela Cinema con la proyección de Nocturna, la película de animación dirigida por Adrià García y Víctor Maldonado. Una hora más tarde, la Praza da Quintana recibirá a Shego, uno de los grupos revelación del panorama indie español, que llegará a Santiago con algunos de sus temas más conocidos para protagonizar uno de los conciertos más esperados de la recta final de las fiestas.

La noche continuará con la verbena de la Orquestra Costa Dorada, que pondrá música a la Alameda desde las 22.00 horas, mientras que Compostela Cinema cerrará la jornada con la proyección de Rondallas, la nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, que podrá verse en el Parque Eugenio Granell a partir de las 22.00 horas.

Viernes 31 de julio

El último día de las Fiestas del Apóstol comenzará con la tradicional alborada, que entre las 10.00 y las 12.00 horas recorrerá la ciudad de la mano de la A.C. Grupo Novo Río Sarela, desde Vista Alegre hasta la Alameda. La música tradicional volverá a cobrar protagonismo a partir de las 21.00 horas con una nueva edición de los Cantos de Taberna, en la que Xirandaina actuará en San Lázaro y Os Estalotes pondrá ritmo a la rúa de San Pedro, llevando el ambiente festivo a dos de los barrios con más personalidad de Santiago.

La despedida musical de las fiestas tendrá como gran protagonista a The Rapants. La banda de Muros, convertida en uno de los fenómenos del panorama musical gallego gracias a éxitos como La Favorita o su tema O avión, se subirá al escenario de la Praza da Quintana a partir de las 22.00 horas para ofrecer uno de los conciertos más esperados de esta edición. A la misma hora, la Orquestra Suavecito animará la verbena desde la Alameda.

El broche definitivo a diez días de celebraciones llegará a las 23.30 horas con el tradicional espectáculo pirotécnico de fin de fiestas. Los fuegos artificiales volverán a iluminar el cielo de Santiago desde la Alameda, poniendo el punto final a una edición del Apóstol que, un año más, habrá convertido la ciudad en el gran epicentro cultural y festivo de Galicia.