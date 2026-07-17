Una heladería de Santiago, entre las favoritas de los mejores heladeros de España

Si este verano buscas un buen helado en Santiago, dos de los mejores heladeros de España tienen una recomendación clara: Xearte Brigitte.

La heladería compostelana, ubicada en la Rúa de San Pedro, 70, ha sido elegida por José Manuel Marcos, de Candela La Gelatería, y María Calderas, de La Central Heladera, dentro de la guía de El País que reúne más de un centenar de establecimientos imprescindibles repartidos por todo España.

Más de una década endulzando Compostela

Nadie mejor que los propios profesionales del sector para conocer donde tomar las creaciones frías más apetecibles del verano. En el caso compostelano, más allá de destacar la calidad de las elaboraciones, los dos profesionales ponen en el foco a uno de sus sabores más singulares: La Compostelana, una creación que rinde homenaje a las mujeres compostelanas de los años sesenta.

"Elabora un helado con historia, un homenaje a las mujeres compostelanas de la época de los años sesenta llamado La Compostelana, de almendra marcona tostada y crumble de almendra con una salsa de café", destacan ambos maestros heladeros.

Heladería Xearte Brigitte

Xearte Brigitte abrió sus puertas en 2014, una aventura que, como reconocía su fundadora Brígida Hermida en una entrevista concedida a EL CORREO GALLEGO, nació "un poco por casualidad".

Ingeniera agrónoma de formación, decidió trasladar su conocimiento del sector alimentario al mundo del helado artesanal y, desde entonces, no ha dejado de sorprender a compostelanos y visitantes.

En estos más de diez años, el pequeño obrador de la Rúa de San Pedro se ha convertido en un referente del helado artesano en Santiago gracias a una filosofía basada en la calidad, la innovación y el producto local.

A su ya emblemática La Compostelana se suman sabores tan originales como el de licor café, tarta de Santiago o incluso un helado de sardinas, creado para celebrar la noche de San Xoán, propuestas que han consolidado a Xearte Brigitte como una de las heladerías más singulares de Galicia.