Nace en Santiago la empresa TraffikGene, cuya tecnología transporta tratamientos de última generación contra el cáncer al interior de las células

El emergente ecosistema biotecnológico y científico de Santiago acaba de alumbrar una nueva empresa al mercado: TraffikGene S.L. Se trata de una spin-off de la Universidade de Santiago (USC) fruto de más de siete años de investigación en materia de innovación sanitaria, en concreto en el ámbito de las terapias avanzadas, muchas de ellas para tratar el cáncer.

La empresa recibió un impulso fundamental de casi 500.000 euros de la Xunta de Galicia, a través del Programa Ignicia Prueba de Concepto, para poder salir al mercado y comercializar la tecnología que lleva años desarrollando en el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS), una plataforma que facilita el transporte de fármacos hasta las células del organismo.

La compañía nace después de siete años de investigación en este centro gallego, que forma parte de la red de centros de excelencia de la Xunta (Red CIGUS), por parte del grupo dirigido por el investigador del programa Oportunius Javier Montenegro, junto con Marisa Juanes, Irene Lostalé-Seijo y Alberto Fuentes, quienes crearon el nuevo método desde su origen.

TraffikGene es precisamente el nombre de la tecnología que lograron desarrollar, que permite a los fármacos basados en material genético (las llamadas terapias génicas) atravesar de manera segura las barreras celulares hasta llegar al interior de la célula. Esta tecnología, más sencilla que otras alternativas existentes en el mercado, podrá aplicarse en nuevas terapias avanzadas.

Esta nueva spin-off firmó recientemente su primer acuerdo de colaboración con la compañía biotecnológica noruega Circio, lo que indica el interés del mercado. Hasta el momento, TraffikGene ha captado más de 3,5 millones de euros entre los fondos de la Xunta y los de varios programas europeos.

Javier Montenegro: "Es un momento idóneo para dar este salto a la industria"

Los próximos pasos de TraffikGene a nivel empresarial pasan por consolidar nuevos proyectos de codesarrollo con socios estratégicos y conseguir financiación, un proyecto en el que el equipo ya está trabajando. Y desde el punto de vista científico, se abordará el desarrollo preclínico interno de terapias basadas en ARN a medio plazo.

"Nos encontramos en un momento idóneo para dar este salto a la industria", indica Javier Montenegro. "Este proyecto creció sustancialmente en el ámbito académico, donde ya trabajamso con una mentalidad empresarial apoyada por una financiación muy competitiva y crucial para la transferencia de la tecnología".

"La constitución de la empresa supone un hito importante para nosotros porque implica que estamos un paso más cerca de que esta tecnología llegue a la sociedad y a los pacientes que la necesitan", añade Marisa Juanes.

TraffikGene es un ejemplo de transferencia del conocimiento a la sociedad / Cedida

Catorce spin-offs salidas del ecosistema gallego en cinco años

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, a través de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), considera que TraffikGene es un ejemplo de "éxito" que demuestra cómo la inversión pública se traduce en resultados reales y cómo las ideas innovadoras iniciales pueden llegar al mercado, que es el principal objetivo del programa Ignicia Prueba de Concepto. La directora de GAIN, Carmen Cotelo, asegura que esta iniciativa es una opción óptima para la transferencia de los resultados de la actividad investigadora.

Por su parte, "la participación de la USC en esta nueva sociedad refleja nuestro compromiso con la transferencia de conocimiento y la promoción de iniciativas empresariales innovadoras", destaca la rectora de la USC, Rosa Crujeiras.

En las cinco ediciones del programa Ignicia Prueba de Concepto, la Xunta apoyó 41 proyectos que movilizaron cerca de 17 millones de euros. Se crearon 14 spin-offs y se firmaron tres acuerdos con la industria, generando empleo de alta cualificación y fortaleciendo el ecosistema gallego de innovación.