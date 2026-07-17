Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

Pregón de las Fiestas del Apóstol: la concelleira descarta a Borja Iglesias

La concelleira Pilar Lueiro presenta la Fiesta Pícara del 23 de julio pero no revela aún quién o quienes leerán el mensaje festivo el día 22

GR4245. CHATTANOOGA (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2026.- Borja Iglesias de la selección española habla por teléfono móvil este miércoles, en Chattanooga (Estados Unidos). Los jugadores de la selección española disfrutaron este miércoles de su día libre con diferentes actividades y un Lamine Yamal que fue el último en llegar, al volver al hotel de concentración cinco minutos antes de la hora prevista de la cena. EFE/ Emilio Lavandeira. GALLEGOS. ESPAÑA. SELECCION ESPAÑOLA. COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026. FUTBOL

GR4245. CHATTANOOGA (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2026.- Borja Iglesias de la selección española habla por teléfono móvil este miércoles, en Chattanooga (Estados Unidos). Los jugadores de la selección española disfrutaron este miércoles de su día libre con diferentes actividades y un Lamine Yamal que fue el último en llegar, al volver al hotel de concentración cinco minutos antes de la hora prevista de la cena. EFE/ Emilio Lavandeira. GALLEGOS. ESPAÑA. SELECCION ESPAÑOLA. COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026. FUTBOL / Emilio Lavandeira / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

El pregón de las Fiestas del Apóstol de 2026 sigue siendo una incógnita pero la concelleira Pilar Lueiro ya ha descartado uno de los nombres de las quinielas durante la presentación este viernes de la Fiesta Pícara, que se celebra el 23 de julio.

La Fiesta Pícara se celebrará el jueves 23 de julio en Galeras "desde 17:30 horas ata as 21 horas para público familiar, nenos y nenas", indicó Lueiro sin desvelar aún quien o quienes leerán el mensaje festivo el día 22.

Se va a conocer "en breve", señaló "porque non quedan moito máis días, pero a persoa ou as persoas que van saír o balcón de Raxoi teñen o seu tempo, pero si podo adiantar que non vai ser Borja Iglesias, con quen falei e a quen desexámoslle a mellor das sortes como futboleira que son".

Borja Iglesias, jugador compostelano de la selección española de fútbol y del Celta de Vigo, es, desde hace años una de las personas más citadas en Santiago a la hora de hablar del pregón de las Fiestas del Apóstol, que en 2025 tuvieron a la jugadora profesional de baloncesto Blanca Millán, también de Compostela y que ofreció desde el balcón del Pazo de Raxoi un emotivo discurso para abrir los festejos.

Uxía Lambona e a Banda Molona y A Gramola Gominola, son parte, a nivel musical de esa Fiesta Pícara, que además va a ofrecer talleres de instrumentos musicales y de juegos.

Noticias relacionadas

Lila Downs, La Perra Blanco, Julian Marley, Bewis de la Rosa y Belém Tajes, son parte de la oferta de conciertos gratuitos de las Fiestas del Apóstol, que este año han recortado su programa en cinco días y que, aparte de los Fuegos de las noches del 24 y 31 de julio, añade este año el regreso de un gran espectáculo audiovisual en el Obradoiro durante varios días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
  2. Una conductora se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago
  3. La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
  4. La cafetería de Santiago recomendada por Tamar Novas y 'Lonely Planet': un rincón bohemio con 83 años de historia
  5. Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
  6. La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
  7. Llegan las fiestas más internacionales de Compostela: 10 días, en lugar de 15, en aras de la 'calidad
  8. Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago

Pregón de las Fiestas del Apóstol: la concelleira descarta a Borja Iglesias

Pregón de las Fiestas del Apóstol: la concelleira descarta a Borja Iglesias

Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día

Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día

El ejemplo del crecimiento 'verde' de la empresa compostelana Papeleira de Brandía: "El papel es renovable, reciclable, biodegradable e reintegrable"

El ejemplo del crecimiento 'verde' de la empresa compostelana Papeleira de Brandía: "El papel es renovable, reciclable, biodegradable e reintegrable"

El Santiago que no pudo ser: así habría cambiado la ciudad con la gran avenida que iba a unir Porta Faxeira con el Obradoiro

El Santiago que no pudo ser: así habría cambiado la ciudad con la gran avenida que iba a unir Porta Faxeira con el Obradoiro

Una compostelana en la élite del arte, Alejandra Pombo Su: "Tras la residencia en Berlín, no soy la misma"

Una compostelana en la élite del arte, Alejandra Pombo Su: "Tras la residencia en Berlín, no soy la misma"

Los feriantes reivindican la seguridad de las atracciones del Apóstol: "Llevo 30 años y jamás ha pasado nada"

Los feriantes reivindican la seguridad de las atracciones del Apóstol: "Llevo 30 años y jamás ha pasado nada"

Conciertos gratuitos en Santiago de la Real Filharmonía en julio y por barrios compostelanos en septiembre

Conciertos gratuitos en Santiago de la Real Filharmonía en julio y por barrios compostelanos en septiembre

Conciertos gratis en Santiago de Javi Maneiro, Xalundes y Fuego Lolita en el festival Lanzadeira

Conciertos gratis en Santiago de Javi Maneiro, Xalundes y Fuego Lolita en el festival Lanzadeira
Tracking Pixel Contents