Pregón de las Fiestas del Apóstol: la concelleira descarta a Borja Iglesias

El pregón de las Fiestas del Apóstol de 2026 sigue siendo una incógnita pero la concelleira Pilar Lueiro ya ha descartado uno de los nombres de las quinielas durante la presentación este viernes de la Fiesta Pícara, que se celebra el 23 de julio.

La Fiesta Pícara se celebrará el jueves 23 de julio en Galeras "desde 17:30 horas ata as 21 horas para público familiar, nenos y nenas", indicó Lueiro sin desvelar aún quien o quienes leerán el mensaje festivo el día 22.

Se va a conocer "en breve", señaló "porque non quedan moito máis días, pero a persoa ou as persoas que van saír o balcón de Raxoi teñen o seu tempo, pero si podo adiantar que non vai ser Borja Iglesias, con quen falei e a quen desexámoslle a mellor das sortes como futboleira que son".

Borja Iglesias, jugador compostelano de la selección española de fútbol y del Celta de Vigo, es, desde hace años una de las personas más citadas en Santiago a la hora de hablar del pregón de las Fiestas del Apóstol, que en 2025 tuvieron a la jugadora profesional de baloncesto Blanca Millán, también de Compostela y que ofreció desde el balcón del Pazo de Raxoi un emotivo discurso para abrir los festejos.

Uxía Lambona e a Banda Molona y A Gramola Gominola, son parte, a nivel musical de esa Fiesta Pícara, que además va a ofrecer talleres de instrumentos musicales y de juegos.

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Lila Downs, La Perra Blanco, Julian Marley, Bewis de la Rosa y Belém Tajes, son parte de la oferta de conciertos gratuitos de las Fiestas del Apóstol, que este año han recortado su programa en cinco días y que, aparte de los Fuegos de las noches del 24 y 31 de julio, añade este año el regreso de un gran espectáculo audiovisual en el Obradoiro durante varios días.