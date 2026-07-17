A prisión uno de los cinco miembros del clan familiar que abastecía a los toxicómanos de Santiago desde O Banco do Pobre

Uno de los cinco detenidos en la operación antidroga desarrollada esta semana en Santiago ha ingresado en prisión provisional, mientras que los otros cuatro miembros del clan familiar han quedado en libertad con medidas, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago, plaza 2, ha acordado la medida de prisión para uno de los investigados, mientras que el resto de arrestados, todos ellos miembros del mismo clan familiar, permanecerán en libertad con obligaciones judiciales. Los cinco pasaron a disposición judicial este viernes, 17 de julio, investigados por presuntos delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

La actuación policial se llevó a cabo el pasado miércoles, 15 de julio, en O Banco do Pobre, el gran punto de venta de droga en Santiago desde hace 40 años.

Así operaba el clan familiar en O Banco do Pobre

Según explican desde la comisaría de Santiago, la operación se llevó a cabo en tres viviendas. Una se sitúa en el mencionado Banco do Pobre, mientras que las otras dos son de los alrededores de la capital.

Como resultado de estos registros, el Grupo de Estupefacientes de Santiago y la Brigada Local de Seguridad Ciudadana incautó 40.000 euros en metálico y 100 dosis de droga entre cocaína, marihuana y hachís. Del mismo modo, los agentes intervinieron básculas de precisión con las que manipulaban las sustancias, ocho teléfonos móviles y dos vehículos de alta gama.

La Policía Nacional presta actualmente servicio en el antiguo edificio de la Comisaría de Santiago / Antonio Hernández

En el operativo también intervino un helicóptero, guías caninos y el GOES, una unidad táctica de élite de la Policía Nacional creada para realizar intervenciones rápidas de alto riesgo, como la que este miércoles se llevó a cabo en O Banco do Pobre.

Una esperanza para Santiago

A raíz de la intervención que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado efectuaron este miércoles en O Banco do Pobre, la plataforma Santa Marta Segura manifestó que la misma "supone una gran esperanza para el barrio, una esperanza para que la seguridad en nuestras calles esté más cerca y una esperanza de que la impunidad de los que comercian con la muerte se acabe con este procedimiento judicial", y añadió que con ella "empieza a ver la luz al final del túnel tras meses de incesante trabajo".

Presencia policial en la avenida de Barcelona, corazón del barrio de Santa Marta de Santiago / Antonio Hernández

Aun así, la asociación de vecinos ya adelantó que aunque esta operación suponga el fin de este punto de venta, seguirán velando para que se erradiquen todos los que hay en Santiago con el fin de que todos los ciudadanos de Compostela, se sientan más seguros al circular menos droga por sus calles.