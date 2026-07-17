El Santiago que no pudo ser: así habría cambiado la ciudad con la gran avenida que iba a unir Porta Faxeira con el Obradoiro

¿Te imaginas una gran avenida que conectase Porta Faxeira con la Praza do Obradoiro de Santiago? ¿Y si el centro compostelano fuese completamente diferente al que recorremos cada día? Estas son algunas preguntas que encuentran su respuesta en la nueva exposición "A cidade que se soñou a si misma. Obras e proxectos na Compostela rexionalista", inaugurada este jueves por el Consorcio de Santiago en la Casa do Cabido.

La muestra propone un recorrido por la transformación arquitectónica y urbanística de Santiago durante las primeras décadas del siglo XX, poniendo el foco, de forma especial, en la arquitectura regionalista y en los proyectos que contribuyeron a construir la identidad de la ciudad que conocemos en la actualidad.

La exposición trae al presente algunos de los proyectos más ambiciosos que se diseñaron por aquel entonces. Muchos llegaron a construirse y hoy forman parte del paisaje urbano. Otros, sin embargo, nunca pasaron del papel. Entre ellos sobresale el gran proyecto concebido por Antonio Palacios, que imaginó una ciudad muy distinta a la actual.

Recreación virtual de la Rúa Galicia proyectada por Antonio Palacios / ARSOGAL-CIAG

La gran avenida de Antonio Palacios

En 1932, el arquitecto diseñó un gran eje urbano que habría transformado por completo el centro de Santiago. Su propuesta consistía en abrir una amplia avenida -la Rúa Galicia- que uniese la Porta Faxeira con la Praza do Obradoiro y que continuase hasta la Alameda, una de las mayores intervenciones urbanísticas jamás planteadas para la capital gallega.

Aunque nunca llegó a ejecutarse, puede ahora recorrerse gracias a una recreación en tres dimensiones elaborada por el Centro Infográfico Avanzado de Galicia (CIAG), dentro del proyecto estatal Arxogal, dedicado a recuperar arquitecturas gallegas.

Para Santiago Rodríguez Caramés, comisario de la muestra junto a Jesús Ángel Sánchez García, esa recreación es el gran atractivo de la exposición.

"Creo que é o que máis vai a chamar a atención, porque permite darlle un grao de verosimilitude a uns planos que, por si sós, requiren un esforzo de interpretación", explica a EL CORREO GALLEGO.

La animación de 360 grados permite recorrer virtualmente esa Compostela alternativa que Antonio Palacios llegó a soñar hace casi un siglo. "Os planos son preciosos por si mesmos, pero a recreación fai que calquera poida imaxinar esa cidade", señala Rodríguez Caramés.

Recreación virtual de la Rúa Galicia proyectada por Antonio Palacios / ARSOGAL-CIAG

¿Podría construirse hoy en día?

¿Sería posible hacer realidad hoy la Rúa Galicia? La respuesta del comisario es clara: hoy sería prácticamente imposible.

Aunque reconoce que existen ejemplos en otros países europeos donde se han recuperado proyectos históricos, explica que la situación de Santiago ha cambiado por completo desde que Palacios presentó su propuesta.

En aquel momento, "a intervención era moi viable porque practicamente actuaba sobre un descampado e afectaba a moi poucas casas. Pero logo chegou a comisaría, a súa ampliación e outras edificacións que fan complicado executar hoxe un proxecto así", explica.

La Compostela que se soñó a sí misma

El propio título de la exposición resume la filosofía que marcó la evolución arquitectónica de la ciudad durante buena parte del siglo XX.

"Santiago construíu durante décadas a cidade do século XX utilizando os materiais do seu propio pasado", resume Rodríguez Caramés.

Frente al racionalismo que empezaba a extenderse por ciudades como Vigo o A Coruña, Compostela apostó por una arquitectura inspirada en el románico, el barroco y la tradición popular gallega. No hay otra ciudad gallega que cuenta con una concentración de edificios regionalistas.

"Esa concentración de edificios inspirados na arquitectura histórica fai que Santiago sexa unha cidade moi singular. Dalgunha maneira, estivo soñándose a si mesma durante décadas", explica el historiador.

Mucho más que el proyecto de Palacios

Si bien la recreación de la Rúa Galicia es el principal atractivo de la exposición, la muestra va mucho más allá.

Los paneles expositivos concentran proyectos que nunca llegaron a ejecutarse, como parte del campus universitario inicialmente previsto -que contemplaba cinco colegios mayores en lugar de tres- o los dibujos del galeguista Manuel Gómez Román, que tras la Guerra Civil soñaba con la posibilidad de dotar a Galicia de sedes para el Seminario de Estudos Galegos o una Escola de Arquitectura, como explica Caramés.

A través de documentos, fotografías, planos, dibujos y material gráfico, el visitante puede descubrir tanto edificios que sí llegaron a levantarse como numerosos proyectos que nunca vieron la luz, pero que son necesarios para entender cómo se fue configurando la Compostela actual.

La muestra también pone en valor el trabajo de arquitectos como Eduardo Rodríguez-Losada, Jenaro de la Fuente, Daniel Vázquez Gulías, José María Banet y Díaz-Varela, el ya mencionado Manuel Gómez Román o Constantino Candeira, responsables de edificios tan emblemáticos como la estación de ferrocarril, el Mercado de Abastos o parte del campus universitario.

Más allá de ser una exposición sobre arquitectura, 'A cidade que se soñou a si misma. Obras e proxectos na Compostela rexionalista' invita al visitante a responder una pregunta inevitable: cómo sería hoy Santiago si algunos de los proyectos más ambiciosos de su historia hubiesen llegado a hacerse realidad.

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Horarios de la exposión gratuita

La exposición puede visitarse de forma gratuita en la Casa do Cabido. Permanecerá abierta de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos abrirá de 11.00 a 14.00 horas.