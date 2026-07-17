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Susto en Santiago por un coche en llamas frente al museo Mupega de San Lázaro: "Menos mal que no tenía otros pegados"

El conductor logró salir de la carretera y aparcar, aunque no pudo evitar un incendio que generó alarma entre los vecinos por la aparatosidad del humo y el temor a una explosión

Susto en Santiago por un coche en llamas frente al museo Mupega de San Lázaro

Susto en Santiago por un coche en llamas frente al museo Mupega de San Lázaro

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Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

Los bomberos de Santiago tuvieron que intervenir este mediodía de viernes para sofocar las llamas de un coche ardiendo en el barrio de San Lázaro, en un suceso que quedó en un susto pero que generó una enorme expectación entre los vecinos por la aparatosidad de la nube de humo.

Según relataron algunos testigos, un coche Peugeot 206 circulaba por la zona cuando empezó a salir humo del capó. El conductor logró apartarse de la carretera y entrar en la vía paralela que da servicio al Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega), donde estacionó cuando las llamas en el motor ya eran evidentes. Lo hizo además con pericia, ya que paró en un lugar donde no había otros coches alrededor, lo que evitó males mayores. "Menos mal que no tenía otros pegados, porque el fuego podría saltar", respiraban aliviados los vecinos.

En un primer momento fueron algunos presentes los que intentaron sofocar la llamas con sus medios, pero finalmente fue necesario llamar a los Bomberos y la Policía Local, que llegaron pronto al lugar y lograron controlar el fuego del coche con espuma en el motor.

El principal temor de los vecinos era una explosión

En todo caso, y aunque afortunadamente todo quedó en un susto, la nube de humo negro que creó generó momentos de alarma en la zona, ya que enfrente está el restaurante La Bodeguilla de San Lázaro y es una zona también llena de viviendas. El principal temor de los vecinos era que el coche llegase a explotar, según relataron.

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Pasadas las 16.00 horas, la situación quedó controlada y los bomberos enfriaron el turismo para evitar que se reavivasen las llamas, cuyo origen está por determinar.

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