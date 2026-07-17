Vueling reforzará su base en Santiago con un quinto avión el próximo verano y nuevas rutas

Vueling reforzará su presencia en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro con la incorporación de un quinto avión basado durante el verano del próximo año. La compañía, integrada en el grupo IAG, consolida así su apuesta por el aeropuerto de la capital gallega, que se mantiene como una de sus once bases operativas en España.

La ampliación de la flota llegará apenas un año después de que la aerolínea incorporase un cuarto avión para reforzar su operativa durante el verano de 2026, una aeronave que, además, permanecerá basada en Santiago durante toda la temporada de invierno.

El anuncio coincide con el encuentro mantenido entre la concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, y el director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, quienes analizaron el papel de la conectividad aérea como motor de crecimiento económico y turístico de la ciudad y de Galicia.

Míriam Louzao, concejala de Turismo de Santiago; Jordi Pla, director de Red y Estrategia de Vueling; y Flavia Ramil, directora gerente de Turismo de Santiago. / C. S.

“É unha moi boa noticia para Santiago e para toda Galicia que Vueling siga apostando polo aeroporto Rosalía de Castro e poidamos manter no inverno o cuarto avión baseado desde o 1 de xuño, ademais de contar con ese quinto a partir do próximo verán”, valoró este viernes, tras el acuerdo, la edila de Turismo, quien agradeció el "compromiso e aposta” de esta compañía por el aeropuerto da capital gallega. Louzao destacó también "a relación de confianza que Turismo de Santiago e a compañía veñen mantendo, froito da cal se reforzou a conectividade do aeroporto de Lavacolla e de Galicia".

Primer operador del aeropuerto

Vueling inició sus operaciones en Santiago en abril de 2006 con la apertura de la ruta a Barcelona. Desde entonces, cerca de 12 millones de pasajeros han viajado con la compañía desde o hacia el aeropuerto compostelano, reflejo del crecimiento sostenido de la aerolínea en Galicia.

Solo en 2025, Vueling transportó 1,4 millones de pasajeros en Santiago, un 9 % más que el año anterior, según datos de Aena. En lo que va de 2026, la compañía se ha consolidado como el principal operador del aeropuerto, al concentrar más de la mitad de los viajeros que pasan por sus instalaciones.

La incorporación del quinto avión permitirá ampliar la capacidad operativa y reforzar la conectividad con destinos nacionales e internacionales. Este verano, la compañía ha estrenado las rutas a Marrakech, Jerez e Ibiza y recuperará la conexión con Valencia a partir de septiembre. En total, Vueling ofrece este año 18 rutas desde Santiago, seis de ellas internacionales.

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El director de Red y Estrategia de la aerolínea, Jordi Pla, destacó que "Santiago de Compostela es un aeropuerto clave para Vueling". Recordó que cerca de 12 millones de pasajeros han utilizado la compañía desde 2006 y aseguró que la incorporación de un nuevo avión "refuerza el compromiso de Vueling con la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de Galicia".