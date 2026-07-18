El Comisario del Xacobeo 2027 y el arzobispo de Santiago estrechan su colaboración con la esperanza que el papa visite Galicia

Dentro de la común esperanza de que el papa León XIV visite Galicia en 2027, se suceden las reuniones para aunar esfuerzos de cara a que el próximo Año Santo salga lo mejor posible en Santiago y el resto de la comunidad. En ese sentido, este viernes se reunieron en Compostela el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, y el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, con el objetivo de reforzar la colaboración entre la Xunta de Galicia y la Iglesia compostelana en la preparación del Xacobeo 2027.

Santiago y Galicia, estuvieron presentes en la reciente primera visita del papa León XIV a España, ya que el presidente de la Xunta y el arzobispo de Santiago, fueron parte del grupo de personalidades asistentes a los actos del Pontífice en Madrid.

En una entrevista con EL CORREO GALLEGO publicada a primeros de junio, monseñor Prieto dijo: "Tenemos una esperanza bien fundada de que el papa León XIV pueda venir a Santiago en 2027".

Encuentro institucional

Más allá de que ese deseo sea realidad, el citado encuentro institucional celebrado este viernes en Compostela ha supuesto el primer contacto desde el nombramiento de Marcos Gómez Román como comisario del Xacobeo 2027 durante el pasado junio. En dicha reunión el comisario le trasladó al arzobispo "su total disposición para trabajar de manera coordinada en la organización del próximo Año Santo", según detalla la nota de prensa enviada desde la Xunta de Galicia.

Además, Marcos Gómez Román destacó "la voluntad de la Xunta de Galicia de seguir ahondando en la estrecha colaboración que históricamente mantiene con la Catedral de Santiago y con la Archidiócesis, una relación que resulta esencial para afrontar con éxito los retos organizativos y de acogida que supone el Xacobeo 2027", añaden.

A lo largo de la reunión se abordaron distintos aspectos relacionados con la preparación de la cita xacobea, "haciendo especial hincapié en la importancia de continuar mejorando la experiencia de los peregrinos desde su llegada a la ciudad hasta su visita a la Catedral y su paso por la Oficina del Peregrino".

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Mantener un canal de diálogo

Ambas partes coincidieron "en mantener un canal de diálogo que permita avanzar en los proyectos compartidos y fortalecer la cooperación institucional", todo con el objetivo común de garantizar el éxito del Xacobeo 2027 y seguir situando Santiago de Compostela como a gran meta espiritual, cultural y patrimonial del Camino de Santiago.