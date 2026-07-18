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MÚSICA Y NATURALEZA

Electrofauna anuncia sus conciertos en Santiago, parte de ellos gratuitos

El festival compostelano ofrece una programación de tres jornadas que va más allá de la música

Cartel del Electrofauna 2026. Al lado, High Paw

Cartel del Electrofauna 2026. Al lado, High Paw / Cedida

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

El Electrofauna 2026 ya anuncia sus conciertos en Santiago, con una programación de tres jornadas que va más allá de la música y entradas ya a la venta a un precio reducido de 12 euros por tiempo limitado.

El Parque de Vista Alegre será la sede del festival Electrofauna 2026 durante los días jueves 30 de julio, viernes 31 y sábado 1 de agosto, desde las 17 horas en el caso de los dos primeros días y desde las 11 h. en el caso de la jornada final.

Cartel de conciertos

A nivel de música en directo, Electrofauna IV cuenta con un cartel formado por Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou (Marruecos), Nuevos Ríos (Colombia y Francia), Tiraya (Venezuela) y Catuxa Salom, High Paw, Lume, Peitoescuro, Terrae, XianPais e Zeltia Ire Vire, como propuestas de la escena de Galicia.

Hay además prevista una jornada de puertas abiertas en el Museo de Historia Natural de la USC el sábado 01 de agosto y DJs, proyecciones, rutas, visitas guiadas, talleres, danza, atracciones infantiles y actividades medioambientales e inspiradas por la naturaleza, base de este formato. El día 30 actúan con entrada libre Nuevos Ríos y el 31 High Paw. De pago son el resto de las actuaciones.

"High Paw abre unha nova etapa con banda propia e presenta en Electrofauna, recén chegada do festival Dub’n The Creek, en California, o seu novo EP, A Braña: un directo inmersivo baseado en sintetizadores e ritmos pesados, transitando entre o reggae, o R&B, o hip hop e a electrónica contemporánea", detalla el festival compostelano en sus redes.

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Apoyos

El festival Electrofauna 2026 es una propuesta de Correvaidille con el apoyo del Concello de Santiago y AGADIC - Xunta de Galicia, con al colaboración de la USC, Cervezas Alhambra, Lodeiros Paco & Lola y BStudio Danza Asociación Cultural.

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