La final del Mundial divide corazones en los locales gallego-argentinos de Santiago: "Cerramos para que no nos matemos"

Hay partidos que no se juegan solo en el césped, sino que sirven incluso para dividir a un país, a una región o a un lugar. La final del Mundial que este domingo disputarán España y Argentina será uno de esos partidos que dividirán familias, sillones o incluso corazones a los dos lados del Atlántico.

Para los miles de gallegos y descendientes de gallegos que viven en Argentina, esta final será mucho más que un partido, igual que para los miles de argentinos que residen en nuestra comunidad. Ambos verán el partido con el corazón dividido.

Aficionados argentinos celebran en Vigo la victoria de la albiceleste en cuartos de final ante Suiza / FDV

Esta conexión entre Galicia y Argentina se notará especialmente en varios locales de Santiago donde gallegos y argentinos conviven trabajando en su día a día. Algunos de ellos han decidido cerrar sus puertas durante el encuentro para vivirlo tranquilamente lejos de la barra.

"Una final así se ve con los tuyos"

Uno de los negocios que ha tomado esta decisión es el grupo gallego-argentinos de parrilladas Milongas, que cuenta con 10 establecimientos en la comunidad y que cerrará este domingo por la celebración de la final de la Copa del Mundo: "Somos hijos de gallegos nacidos en Argentina. Esta casa entera se construyó entre las dos orillas. Llevamos un mes discutiendo alineaciones por encima de las brasas. Una final así se ve con los tuyos, sin prisa y sin mandil. Y eso vale para mí y para todo el que trabaja con nosotros", explicó José Ribas, CEO y fundador de Universo Milongas.

"Nos toca de los dos lados, y eso no pasa dos veces en la vida. Por eso hemos decidido cerrar, para que todo el equipo pueda vivir la final con los suyos. Una final así no se repite, o va a ser muy difícil que se repita. Gane quien gane, el lunes abrimos celebrando: aquí no hay manera de perder", ironizó el fundador de Universo Milongas.

También ha comunicado que cerrará sus puertas durante el partido la hamburguesería Menos Smash, en Santiago: "Hemos tomado una decisión por el bien de nuestro equipo. Debido a las dos nacionalidades que convivimos en Menos Smash, hemos decidido cerrar el domingo por la noche, solo para evitar que ese día nos matemos, queremos seguir siendo amigos".

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"En vez de este domingo por la noche, abriremos miércoles en el mismo horario! Esperamos que lo entendáis", añaden desde la hamburguesería.