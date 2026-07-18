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Rodajes en Galicia

Netflix busca en Galicia figurantes para rodar los nuevos capítulos de ‘Animal’ cerca de Santiago: estos son los requisitos

La serie ambientada en la capital gallega y sus alrededores y protagonizada por el compostelano Luis Zahera continúa los rodajes en la zona

Rodajes de la serie de Netflix ‘Animal’ en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo.

Rodajes de la serie de Netflix ‘Animal’ en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo. / Antonio Hernández

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Han pasado más de dos meses desde que Netflix anunció el inicio de los rodajes de los esperadísimos nuevos capítulos —pertenecientes a la segunda y tercera temporada— de Animal, comedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alrededores protagonizada por el compostelano Luis Zahera.

Buscan figurantes en Galicia para la serie de Netflix 'Animal'

Desde entonces, hemos sabido que esta serie producida por Alea Media contará con el fichaje estrella de Álvaro Mel.

Pero no solo eso, además, hemos podido ver cómo avanzaban las grabaciones de lo que está por llegar en localizaciones de Santiago, como la céntrica rúa do Vilar, y los alrededores de la capital gallega.

Unos rodajes que continúan en la comunidad y para los que Netflix sigue necesitando figurantes. Prueba de ello es el proceso de selección que la empresa Galicia Casting acaba de abrir para participar como extra en esta reconocida comedia rural.

Requisitos y cómo formar parte de la serie de Netflix 'Animal'

En concreto, se busca a un «hombre residente en Galicia de entre 55 y 60 años» que sea «aficionado a la vela y deportes de agua» que no haya salido en episodios anteriores.

Proceso de selección de figurantes para los nuevos capítulos de 'Animal', serie de Netflix ambientada en Santiago y alrededores.

Proceso de selección de figurantes para los nuevos capítulos de 'Animal', serie de Netflix ambientada en Santiago y alrededores. / Galicia Casting

También un «chico de entre 22 y 36 años» y una estatura de «entre 1,75 y 1,81 centímetros» con «talla de camiseta M» y «talla de pantalón entre la 38 y la 40» para rodar «cerca de Santiago» el 20 de julio.

Proceso de selección de figurantes para los nuevos capítulos de 'Animal', serie de Netflix ambientada en Santiago y alrededores.

Proceso de selección de figurantes para los nuevos capítulos de 'Animal', serie de Netflix ambientada en Santiago y alrededores. / Galicia Casting

Aquellas personas interesadas deberán enviar un whatsapp al teléfono 633 211 886 que incluya el nombre y los apellidos, la edad, el lugar de residencia y fotografías muy actuales de cara y cuerpo completo.

Netflix ya rueda lo nuevo de 'Animal' en Santiago

Rodajes de la serie de Netflix ‘Animal’ en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo. / Antonio Hernández

Santiago, gran protagonista de los nuevos capítulos de 'Animal'

Según ha comunicado Netflix, los actores Luis ZaheraLucía Caraballo y Álvaro Mel serán los grandes protagonistas de los nuevos capítulos de la comedia rural gallega Animal, en los que el nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela devuelve la ilusión a Antón (Luis Zahera).

Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta Netflix y confirma el inicio de los rodajes de las temporadas 2 y 3

El compostelano Luis Zahera, Álvaro Mel y Lucía Caraballo, protagonistas de los nuevos capítulos de ‘Animal’. / Netflix

Pero su estabilidad, si es que alguna vez Antón la ha tenido, se tambaleará cuando su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), recién diplomada en etología, se incorpora al negocio. Juntos, con la ayuda de Mike (Álvaro Mel), nuevo gerente de Kawanda, pondrán en marcha un popular servicio de entierros para mascotas que traerá prosperidad a Topomorto, ficticio pueblo de la serie al que dan vida localizaciones de Touro, Ponte Maceira, Arzúa, Teo y Vedra.

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Sin embargo, el inesperado auge económico revelará un oscuro secreto que se esconde bajo la superficie y que, esperemos que más pronto que tarde, podramos descubrir en Netflix, aunque todo apunta que para ello tengamos que esperar hasta el próximo año.

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