Nueva intervención policial en el pub Stilo de Santiago tras una pelea con puños americanos: "O raro é que non estea a policía por aquí"

"A partir de agora non descartamos facer unha nova concentración ante cada acto delictivo que se produza. Esperemos non ter que vernos aquí cada mes polo ben de todos". Así lo decía Xosé Manuel Durán, portavoz de la Asociación Raigame, a comienzos del pasado mes de junio en una multitudinaria concentración en Praza Roxa en la que decenas de vecinos de Santiago se unieron para denunciar el aumento de la inseguridad, las peleas y el tráfico de drogas en la capital gallega, así como la nula actuación de las autoridades ante estas situaciones.

Pues bien, desde la Asociación Raigame denuncian que, más de un mes después, la situación sigue sin mejorar en la capital gallega. En la mañana de este sábado, la Policía Nacional y la Policía Local volvieron a desplegar varios efectivos en las inmediaciones del pub Stilo, en la rúa Fernando III O Santo, en el centro de Santiago, después de que se produjese una pelea en el polémico local con "puños americanos", según relatan testigos de lo sucedido.

"Foi unha liorta entre eles. Solemos ver que hai casi todas as findes pelexas con coitelos ou navallas, pero esta vez estaban utilizando puños americanos", comenta a EL CORREO GALLEGO Xosé Manuel Durán, que añade que "non me sorprende, sendo a hora que é, igual non é a primeira de hoxe".

Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, este sábado, en las inmediaciones del pub Stilo / Cedida

El presidente de Raigame lamenta que "todo sigue igual" y que esta es una situación "que se repite casi todas as fins de semana". "O raro é que non estea a policía por aquí, si non é un día é outro", añade. "Temos que convivir con esto, co mal rollo que crea, co medo que xera, coa incomodidade que supón e este é un problema que non cesa", explica.

También reclama que la Policía "segue facendo o traballo como servizo de urxencia" y que no lo hace "para evitalo, con medidas preventivas": "Cando hai unha desgracia é cando acuden, porque alguén chama, pero se ninguén chama xa podes estar desangrandote que todo sigue igual. Tendo en conta a experiencia previa sería lóxico aplicar medidas preventivas para evitalo."

Noticias relacionadas

Además, reclaman una "solución necesaria" y para ello inciden en que cada vez que se produzca una víctima o una agresión volverán a concentrarse para exigir una respuesta: "Estamos fartos de ter máis vitimas de este tipo, porque vitimas tamén somos nós. Si esto se repite, que moito me temo que é o que vai pasar, se non é un día é outro, non nós queda máis remedio que reclamar que non queremos máis víctimas. Nin ser nós víctimas nin queremos que haxa máis víctimas"