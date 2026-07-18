Récord de viviendas con piscina en Santiago: aumentaron un 32,5% en los últimos cuatro años

Las altas temperaturas del verano llevan a muchos compostelanos a buscar refugio en las playas más cercanas, pero también hacen más atractivas las piscinas particulares para quienes disponen de una vivienda unifamiliar. La última actualización de la Dirección General del Catastro refleja el crecimiento de este tipo de instalaciones en Santiago, que ya suma 888 piscinas.

De ellas, 797 son descubiertas, casi el 90 %, mientras que 91 están cubiertas, lo que permite su uso durante todo el año.

La evolución de los últimos cuatro años confirma ese crecimiento. Desde 2022, cuando el Catastro contabilizaba 670 piscinas, el número de estas instalaciones ha aumentado en 218, lo que supone un incremento del 32,5 %. Después de mantenerse prácticamente estable en 2023 (677) y 2024 (683), el número de piscinas experimentó un notable incremento en 2025, hasta situarse en 884.

En comparación con las siete grandes ciudades gallegas, Vigo lidera la clasificación con 2.914 piscinas, seguida de Pontevedra (1.094), Ourense (1.041), Lugo (922), Santiago (888), A Coruña (391) y Ferrol (316). El predominio de las piscinas descubiertas se repite en todas ellas, aunque A Coruña es la que registra la menor proporción, con alrededor del 82 %, frente a porcentajes superiores al 90 % en el resto.

Con estas cifras, Santiago se sitúa como el octavo municipio gallego con mayor número de piscinas. Además de las ciudades ya mencionadas, solo le superan Oleiros (2.063), Nigrán (1.421) y Gondomar (894). Completan el ránking Tomiño (857) y Ponteareas (853).

Las piscinas de superficie y las de arena ganan terreno

Luis Louzao, gerente de AquaDiseño, firma compostelana especializada en la construcción e instalación de estas instalaciones, asegura que la demanda se mantiene elevada en los últimos años, aunque el perfil del cliente ha cambiado. «Ya no nos piden solo una piscina para el verano, sino un espacio de bienestar que forme parte del jardín y que se pueda disfrutar todo el año», explica. Aunque las consultas aumentan con la llegada del buen tiempo, señala que cada vez son más los particulares que planifican el proyecto con meses de antelación.

Entre las tendencias que observa destaca el auge de las piscinas elevadas o de superficie, una alternativa que gana adeptos por la rapidez de instalación y porque, al no requerir licencia municipal, simplifica el proceso para muchos propietarios.

La empresa combina la construcción de nuevas piscinas con la reforma de instalaciones ya existentes, un segmento que, según Louzao, ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Las actuaciones se centran principalmente en la renovación de revestimientos, la incorporación de sistemas de filtración más eficientes y la automatización de distintas funciones.

En cuanto a las nuevas construcciones, el poliéster sigue siendo la opción más demandada por su menor coste y rapidez de instalación, aunque también aprecia un creciente interés por las piscinas de obra y por modelos con acabados que buscan una mayor integración paisajística. Como referencia, una piscina de poliéster puede instalarse a partir de unos 16.000 euros, si bien el precio final depende de factores como las dimensiones, las características del terreno o el equipamiento elegido.

La tecnología también ha transformado el mantenimiento de las piscinas. «Hoy en día se puede automatizar casi cualquier proceso», asegura Louzao. «La filtración, la dosificación de productos, la limpieza e incluso el control de la calidad del agua pueden gestionarse desde el teléfono móvil», explica.

El gerente de AquaDiseño añade que estos sistemas permiten «monitorizar en tiempo real parámetros como el pH o la desinfección» y, en algunos casos, detectar posibles incidencias antes de que se conviertan «en un problema real», lo que facilita un mantenimiento más ágil y preventivo.