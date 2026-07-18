La Unidad de Caballería y agentes internacionales reforzarán la seguridad en las Fiestas del Apóstol

Santiago contará durante la celebración de las Festas do Apóstolo 2026 con un importante refuerzo de seguridad gracias al despliegue de efectivos nacionales e internacionales de la Policía Nacional. Hasta el próximo 31 de julio, agentes españoles patrullarán conjuntamente con policías alemanes en el marco del proyecto de Comisarías Europeas, una iniciativa de cooperación internacional basada en el Tratado de Prüm de 2005.

Las patrullas mixtas, que recorrerán a pie y en vehículo las zonas de mayor afluencia turística, tendrán como principal misión prevenir la delincuencia, mejorar la atención a los visitantes y asistir a los ciudadanos alemanes que puedan ser víctimas de algún delito. Además, colaborarán en la tramitación de denuncias y reforzarán la coordinación policial durante uno de los periodos de mayor afluencia de peregrinos y turistas a la capital gallega.

Unidad Especial de Caballería

A este dispositivo se suma el despliegue en Galicia de la Unidad Especial de Caballería de la Policía Nacional, integrada por veinte agentes y doce caballos. Los efectivos estarán distribuidos entre las bases operativas de Santiago y Pontevedra y desarrollarán su labor durante los meses de verano en distintos puntos del Camino.

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Los agentes de Caballería centrarán su trabajo en la vigilancia preventiva de las rutas jacobeas, con especial atención a la prevención de incendios forestales, la detección de posibles situaciones de riesgo y la protección de los peregrinos. El dispositivo se completa con la incorporación, el pasado 14 de julio, de dieciocho alumnos de la Escala Básica de la Policía Nacional en periodo de prácticas a la Comisaría de Santiago.